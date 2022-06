Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nikon a annoncé un modèle d'appareil photo sans miroir destiné aux vlogueurs et aux créateurs de contenu.

Le Nikon Z30 est doté d'un capteur CMOS de 20,9 mégapixels au format DX avec réduction électronique des vibrations intégrée à l'appareil. Il permet d'enregistrer des vidéos en 4K et en Full HD à 120 images par seconde.

La caméra peut enregistrer jusqu'à 125 minutes sans interruption (35 minutes en 4K UHD).

Un microphone stéréo est intégré au nouveau Nikon, mais un micro externe peut être ajouté. La réduction de bruit embarquée permettra de réduire les ambiances de vent indésirables.

L'écran tactile arrière est à angle variable, ce qui vous permet de l'orienter pour l'enregistrement et les photos.

La technologie de détection des yeux et des animaux est incluse dans le Z30 pour maintenir la mise au point lorsque vous photographiez des personnes ou des animaux. En plus de la vidéo, vous pouvez prendre des photos avec mise au point automatique jusqu'à 11 images par seconde.

L'appareil dispose de 20 filtres intégrés pour les vidéos et les photos, tandis que la connectivité Bluetooth et Wi-Fi vous permet de le connecter à un appareil intelligent pour une édition plus poussée (via l'application SnapBridge).

Le Nikon Z30 est compatible avec les objectifs Nikkor-Z de la marque et il existe une gamme d'accessoires de vlogging permettant de personnaliser l'appareil pour qu'il réponde au mieux à vos besoins.

Il sera disponible à partir du 14 juillet, au prix de 699 £ / 709 $ / 829 € pour le boîtier seul, et de 839 £ / 849 $ / 999 € pour un kit standard comprenant également un objectif Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR.

Écrit par Rik Henderson.