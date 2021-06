Nikon Z FC est un appareil photo sans miroir avec des racines de film rétro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Nikon Z FC est un tout nouvel appareil photo numérique pour 2021 - même si vous ne le pensez peut-être pas en le regardant, compte tenu de son design rétro.

Mais cest parce que le Z FC est basé sur lappareil photo reflex FM2 de Nikon, sorti pour la première fois en 1982, adoptant cette conception patrimoniale pour lère moderne - sous une forme sans miroir.

Ce nest pas la première fois que Nikon sengage dans cette voie. En 2014, la société a lancé le Df - un appareil photo reflex numérique plein format (FX) basé sur la série classique dappareils photo reflex argentiques F des années 1960.

Alors, quest-ce que le Z FC ? Construit sur le capteur de facteur de recadrage de Nikon (appelé DX), il fait partie de la famille de la série Z, qui a été développée pour diversifier la gamme sans miroir du fabricant dappareils photo.

Cela inclut des caméras telles que le Z50 , que le Z FC reflète largement en termes de spécifications de base, y compris son capteur de résolution de 20,9 mégapixels. Ailleurs, il y a un viseur OLED intégré, un écran tactile LCD à angle variable, un système de mise au point automatique à 209 points et même la possibilité de filmer des vidéos 4K (à 30 images par seconde).

Mais cest la conception et la disposition des cadrans qui distinguent le FC au look rétro, bien sûr, avec cette finition argentée qui fait vraiment ressortir cet appareil photo. Fait intéressant, Nikon vend également six variantes de corps de couleur sur son propre site Web.

Le Nikon Z FC sera disponible à partir du 28 juillet 2021, au prix de 899 £ / 959,95 $ / 1 049 € uniquement pour le corps.

squirrel_widget_5694648

Écrit par Mike Lowe.