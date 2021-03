Nikon Z9 confirmé: entrée sans miroir plein cadre phare

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nikon a enfin confirmé que son appareil photo sans miroir plein cadre phare, le Z9, est "en développement".

Mais à part sa sortie prévue pour 2021, le fabricant japonais de caméras nentre pas dans les détails sur cette caméra haut de gamme entrante.

Le communiqué de presse indique que le Z9 "représente un bond en avant significatif en termes de technologie et de performances" et quil "offrira les meilleures performances photo et vidéo de lhistoire de Nikon", y compris la capture 8K.

Il y a dautres détails, tels que linclusion dun «capteur CMOS empilé au format FX nouvellement développé et dun nouveau moteur de traitement dimage», mais nous nen savons pas plus sur la résolution ou les technologies sur capteur.

Il y a un certain temps, nous avons écrit sur les cinq choses que nous attendions dun Z9 - parce que cétait le cas, nous avons écrit cet article en 2019 - donc le chemin a été long pour le Z9 pour arriver aussi loin.

Dans lintervalle, le reflex numérique haut de gamme Nikon D6 a été annoncé, ce qui, si vous regardez la photo officielle du Z9 en haut de cette page, ressemble à une perspective assez similaire. Cest juste le choix entre miroir ou sans miroir.

Avec le D6 à lesprit, notre prédiction est que le Z9 nira pas à fond sur la résolution - il se concentrera plutôt sur le fait dêtre un tireur ultra-rapide pour les pros, avec une version ultérieure se concentrant sur des quantités épiques de pixels. Attendez-vous donc à ce que la mise au point automatique de pointe soit la revendication de Nikon ici.

Pour linstant, cependant, nous ne pouvons que spéculer. Mais plus dinformations seront évidemment reçues au cours des prochains mois alors que Nikon se prépare pour le lancement officiel du Z9.

Écrit par Mike Lowe.