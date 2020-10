Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le compte à rebours sur la page teaser de Nikon indiquait clairement quune génération `` Z II arrivait à la gamme plein cadre de la série Z sous la forme des Nikon Z6 II et Z7 II.

Désormais officielle, la tactique de mise à jour de Nikon est claire: les Z6 et Z7 ont été de grands succès pour la toute nouvelle monture et série dobjectifs, donc le II - cest "deux", pas "marquer deux", nous dit-on - ajoutez encore plus de vitesse grâce à un moteur de traitement Dual Expeed.

Cest la première fois que Nikon met un double système dans ses appareils photo sans miroir, ce qui signifie que le Z6 II peut prendre jusquà 14 images par seconde (contre 12 images par seconde dans le Z6 dorigine), tandis que le Z7 II peut prendre des photos en rafale à 10 images par seconde (au lieu de 9 ips dans le Z7 dorigine).

Non seulement cela, mais une taille de tampon accrue signifie jusquà 200 fichiers JPEG Fine ou 112 (Z6 II) / 50 (Z7 II) Raw. Pas étonnant que le Z7 II soit moins nombreux, car son capteur de 45,7 mégapixels est beaucoup plus résolu que celui de 24,5 mégapixels du Z6 II. Si vous êtes familier avec les caméras Z6 et Z7 dorigine, vous remarquerez que cest la même résolution - car les capteurs respectifs restent les mêmes.

Lun des plus gros changements apportés à la génération `` Z II est quelque chose que vous ne pouvez pas voir: sous le rabat latéral se trouvent deux emplacements pour cartes, un pour XQD, un pour SD (UHS-II), ce qui signifie que vous avez le choix quand il sagit. pour formater - ou utilisez les deux si vous voulez des sauvegardes automatiques ou une division JPEG / Raw, ou encore une division image / vidéo à la place.

En outre, les nouveaux modèles disposent dune mise au point automatique améliorée - avec une prise de vue en basse lumière à -6EV, ce qui est dit "au quart de lune" - pour renforcer encore leur attrait.

Les Nikon Z6 II et Z7 II arriveront `` hiver 2020 , sans aucun dernier mot sur les prix pour le moment. Nous voyons la paire comme un pas en avant sensé, plutôt que de mettre à niveau les modèles pour les propriétaires de lun ou lautre original.

Écrit par Mike Lowe.