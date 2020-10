Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après le succès de sa première paire dappareils photo sans miroir plein format, les Z6 et Z7 , Nikon est de retour avec leurs suites respectives: les Z6 II et Z7 II (ne les appelez pas simplement "mark II", cest tout droit " deux "pour les modèles plus récents).

Comme il ny a pas de changement numérique vers le numéro de modèle, cependant, vous avez probablement déjà deviné que les modèles dorigine sont assez similaires à leurs homologues de 2020. Alors, quest-ce qui est nouveau pour la génération «Z II»?

Nikon Z6 et Z7: carte XQD unique / Z6 II et Z7 II: emplacements pour cartes doubles XQD et SD (UHS-II)

Les Nikon Z6 II et Z7 II mesurent 2 mm plus profond (à 69,5 mm) que les originaux (67,5 mm)

Toutes les caméras: Stabilisation dimage 5 axes dans le corps (jusquà 5 arrêts)

Toutes les caméras: couvercles avant, arrière et supérieur en alliage de magnésium

Toutes les caméras: monture série Z, couverture plein format

Toutes les caméras: construction étanche

Lorsque les Z6 et Z7 ont été annoncés en 2018, lattribut clé qui les distinguait était la résolution. Le Z6 dispose dun capteur plein format de 24,5 mégapixels; le Z7 un 45,7 mégapixels. Le Z6 II porte exactement le même capteur que le Z6; le Z7 II la même résolution supérieure que le Z7 dorigine. Il ny a donc pas de changement en termes de résolution ou de qualité dimage.

Cest ailleurs que les changements ont lieu. Les Z6 II et Z7 II sont chacun 2 mm plus profonds que les modèles dorigine. Pourquoi? Parce quil y a un double emplacement pour carte cette fois-ci, utilisant à la fois XQD et SD (UHS-II) - contrairement à la solution XQD des originaux. Nous pensons que cest une décision très intelligente.

Sinon, cest à peu près pareil. La disposition des commandes est identique. La stabilisation embarquée est le même système 5 axes. Létanchéité aux intempéries - conforme à la norme Nikon D850 - demeure également. Vraiment, à part le "II" sur les boîtiers des nouveaux appareils photo, vous ne pourrez pas faire la différence.

Toutes les caméras: écran tactile LCD à angle dinclinaison de 3,2 pouces, résolution de 2,1 m de points

Tous les appareils photo: viseur électronique de 3,6 m de points, champ de vision de 100%, grossissement de 0,8x

Cest la même histoire pour lécran et le viseur. Tous les appareils photo sont équipés du même écran tactile OLED EVF intégré et de lécran tactile LCD à angle dinclinaison. La spécification est toujours au sommet de son art à cet égard.

Z7 et Z7 II: capteur CMOS plein cadre 45,7 Mpx (format FX), ISO 64-25 600 natif

Z6 et Z6 II: capteur CMOS plein cadre 24,5 Mpx (format FX), ISO 100-51 200 natif

Z7 & Z7 II: 493 points de détection de phase, couvrant 90% de la trame

Z6 & Z6 II: 273 points de détection de phase, couvrant 90% de la trame

Z7: rafale maximum de 9 ips / Z7 II: 10 ips / Z6: 12 ips / Z6 II: 14 ips

Toutes les caméras: vidéo 4K60, 1080p100 / 120, sortie HDMI 10 bits

Z6 II et Z7 II uniquement: moteur de traitement Dual Expeed 6

Z6 II et Z7 II uniquement: Autofocus jusquà -6EV revendiqué

Comme nous lavons dit en haut, les capteurs dimage des Z6 II et Z7 II restent les mêmes que leurs prédécesseurs respectifs Z6 et Z7. Mais les nouveaux appareils photo bénéficient du tout premier moteur de traitement dimage Dual Expeed de Nikon, ce qui signifie plus de vitesse, plus de précision de mise au point automatique et de meilleures performances de la mémoire tampon.

Jamais auparavant Nikon navait mis deux lots de sa puce de traitement dans lun de ses appareils photo. La différence est claire lorsque lon regarde les chiffres: le Z6 peut tirer à 12 ips, tandis que le Z6 II augmente jusquà 14 ips; le Z7 pourrait tirer à 9 images par seconde, tandis que le Z7 II peut atteindre 10 images par seconde.

Nikon affirme que le Z6 II peut maintenir cette vitesse et enregistrer jusquà 200 fichiers JPEG Fine ou 112 fichiers Raw 12 bits; le Z7 II jusquà 200 JPEG ou 50 Raw. Le numéro de fichier Raw diminue si vous filmez en 14 bits, mais cest quand même beaucoup de fichiers et beaucoup de données en une seule rafale.

Le système de mise au point automatique des modèles 2020 peut également se concentrer sur ce que Nikon décrit comme un "quart de lune", jusquà -6EV. Ce sont en effet des conditions très sombres. Alors que les systèmes AF pour les paires de systèmes Z6 & Z6 II et Z7 & Z7 II respectives sont tous les mêmes - 273 zones de détection de phase et 493 zones de détection de phase - les nouveaux modèles bénéficient également daméliorations de la mise au point automatique à suivi oculaire (pour les humains et animaux).

Du point de vue vidéo, ce tampon plus performant signifie que plus de données peuvent également être transmises. Le Z6 II sera capable (mais pas au lancement - il arrivera plus tard) de filmer en 4K à 60 ips, doublant les 30 ips du Z6 original; le Z7 II aura recadré 4K60p à partir du getgo - doublant à nouveau la fréquence dimages par rapport au Z7 dorigine.

Z6 II et Z7 II: Disponible `` hiver 2020 , prix à confirmer

Z6 et Z7: disponibles maintenant, les prix varient

Clignez des yeux et vous le manquerez: à la fois parce que les Z6 II et Z7 II sont très similaires à leurs originaux Z6 et Z7, mais aussi parce que les nouveaux appareils photo sont si rapides en mode rafale et en traitement que, eh bien, vous pourriez le manquer avec un petit clin dœil.

Bien que Nikon nait pas confirmé, nous soupçonnons que les modèles de la génération «Z II» verront les originaux sestomper avec le temps. Cela signifie que les modèles plus récents et plus rapides à double emplacement pour carte prendront le relais en standard.

Bien sûr, la génération `` Z II napporte pas de limites géantes, mais étant donné à quel point les Z6 et Z7 se sont avérés stellaires, nous pensons que cest bien - après tout, pour la plupart, ce ne sera pas des modèles de mise à niveau, juste le nouveau norme.

Nous nous demandons cependant comment les prix des originaux vont baisser, ce qui pourrait constituer une perspective extrêmement intéressante pour ceux qui cherchent à acheter dans la gamme de systèmes Z sans miroir plein cadre.

Écrit par Mike Lowe.