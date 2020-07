Nikon Z5 vise à rendre la photographie plein format plus abordable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il y avait des rumeurs depuis un certain temps , mais maintenant cest officiel: lappareil photo système sans miroir Nikon Z5 arrivera à lété 2020.

Son objectif? Simple: rendre la photographie plein format plus abordable pour ceux qui veulent une expérience de capteur plus grande. Non pas que le prix demandé de 1719 £ / 1999 € soit petit , en soi, il est juste en dessous de ces deux grandes marques critiques avec un objectif inclus. Aux États-Unis, le prix pour le corps seul est de 1399 $.

Alors quest-ce que vous en avez pour votre argent? Le Z5 est conçu pour sasseoir sous les modèles Z7 et Z6 , apportant un capteur plein cadre de 24,3 mégapixels à la gamme (qui est presque la même résolution que celle du Z6).

Lancement également de lobjectif Nikkor Z 24-50 mm f / 4-6.3, qui prétend être «lobjectif zoom sans miroir plein format le plus court et le plus léger» du marché. Cest un autre jeu du Z5: apporter un facteur de forme plus compact par rapport aux appareils photo similaires.

Le Z5 ne se limite pas aux images fixes, car il est également doté de la capture vidéo 4K. Il existe deux emplacements pour cartes (SD, UHS-II) pour capturer des fichiers, ce qui sera particulièrement pratique pour les fichiers vidéo volumineux.

Voici un bref résumé des autres grands arguments de vente du Nikon Z5:

Viseur intégré de 3690 000 points (EVF) et écran tactile LCD à angle dinclinaison

Système de stabilisation à réduction de vibration (VR) 5 axes

Corps en alliage de magnésium étanche à la poussière et à lhumidité

Système autofocus AF hybride à 273 points

La mise au point automatique à détection des yeux se verrouille sur les yeux

AF de détection danimaux pour animaux de compagnie

Wi-Fi et Bluetooth

Cela ressemble à un régal. Lappareil photo sera mis en vente «fin de lété» 2020 - ce qui est probablement une autre façon de dire septembre. Cependant, toujours pas de mot sur le modèle Z30 également rumeur , alors attendez-vous à plus à ce sujet plus tard.