Images étonnantes dun petit monde. Les images gagnantes du concours de photomicrographie de Nikon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le fabricant dappareils photo Nikon organise le Concours International Small World depuis 1975. Aujourdhui âgé de plus de 40 ans, le concours célèbre le meilleur de la photomicrographie.

Une photomicrographie est une image numérique prise au microscope pour agrandir un objet plusieurs fois afin de montrer des caractéristiques de près à une échelle visible pour nous.

Nimporte qui, nimporte où, peut participer au concours Nikon Small World , le sujet restant entièrement ouvert afin que les participants puissent choisir de prendre des photos de ce quils souhaitent. Un jury dexperts examine toutes les candidatures avant de se prononcer sur 20 gagnants chaque année .

Nous revenons sur tous les lauréats des premiers prix qui remontent à la création du concours en 1975.

1975: James Dvorak, USA

1976: Eric V. Grav, New York, USA

James W. Smith, Independence, Ohio, USA

1978: David Gnizak, Independence, Ohio, USA

1979: Paul W. Johnson, University of Rhode Island, Kingston, Rhode Island, USA

James M. King, UC Santa Barbara, Marine Science Institute, Santa Barbara, California, USA

1981: David Gnizak, Ferro Corporation Research Center, Independence, Ohio, USA

1982:Dr. Jonathan Eisenback, North Carolina State University, Department of Plant Pathology, Raleigh, North Carolina, USA

1983: Elieen Roux, Bob Hope International Heart Research Institute, Seattle, Washington, USA

1984: John I. Koivula, Gemological Institute of America, Carlsbad, California, USA

1985: Dr. Jonathan Eisenback, North Carolina State University, Department of Plant Pathology, Raleigh, North Carolina, USA

1986: Dr. Stephen Lowry, University of Ulster, Department of Biology, Coleraine, Northern Ireland, United Kingdom

1987: Julie Macklin & Dr. Graeme Laver, Australian National University, Canberra, Australia

1988: David A. Smith Victoria Point, Queensland, Australia

1989: Marc Van Hove, Centexbel, Zwijnaarde, Belgium

1990: Richard H. Lee, Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois, USA

1991: Marc Van Hove, Centexbel, Zwijnaarde, Belgium

1992: Lars Bech, Deurne, The Netherlands

1993: Ron Sturm, Construction Technology Laboratories, Inc. Skokie, Illinois, USA

1994: Jean Regger-Deschenaux, Mikroskopische Gesellschaft, Zurich, Switzerland

1995 Christian Gautier, JACANA Press Agency, Vanves, France

1996: Lars Bech, Naarden, The Netherlands

1997: Barbara Danowski, Union College, Schenectady, New York, USA

1998: Jakob Zbaeren, Insel Hospital, Bern, Switzerland

1999: Alexey Khodjakov, Wadsworth Center, New York State Department of Health, Albany, New York, USA

2000: Daphne Zbaeren-Colbourn, Bern, Switzerland

2001: Harold Taylor, Kensworth, United Kingdom

2002: Thomas J. Deerinck, University of California, San Diego, National Center for Microscopy and Imaging Research, La Jolla, California, USA

2003: Dr. Torsten Wittmann, The Scripps Research Institute, San Diego, California, USA

2004: Seth A. Coe-Sullivan, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, USA

2005: Charles B. Krebs, Charles Krebs Photography, Issaquah, Washington, USA

2006: Dr. Paul Appleton, University of Dundee, Division of Cell and Developmental Biology, Dundee, Scotland, United Kingdom

2007: Gloria Kwon, Memorial Sloan-Kettering Institute, New York City, New York, USA

2008: Michael J. Stringer, Westcliff-on-Sea, Essex, United Kingdom

2009: Dr. Heiti Paves, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia

2010: Jonas King, Vanderbilt University, Department of Biological Sciences, Nashville, Tennessee, USA

2011: Dr. Igor Siwanowicz, Max Planck Institute of Neurobiology, Martinsried, Germany

2012: Dr. Jennifer L. Peters & Dr. Michael R. Taylor, St. Jude Childrens Research Hospital, Memphis, Tennessee, USA

2013: Wim van Egmond, Micropolitan Museum, Berkel en Rodenrijs, The Netherlands

2014: Rogelio Moreno Gill, Panama, Panama

2015: Ralph Grimm, Jimboomba, Queensland, Australia

2016: Dr. Oscar Ruiz, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA

2017: Dr. Bram van den Broek et al, The Netherlands Cancer Institute, BioImaging Facility & Department of Cell Biology, Amsterdam, The Netherlands

2018: Yousef Al Habshi, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis

Sujet: lœil dun scarabée

Grossissement: 20x (grossissement de lobjectif)

Technique: lumière réfléchie

Cette vue incroyable semble presque trop parfaite pour être réelle. Une vue incroyablement rapprochée de lœil dun coléoptère Metapocyrtus subquadrulifer. Au fil des ans, il y a eu de nombreuses entrées différentes dans le concours de microphotographies impliquant différents coléoptères et cela pourrait être lun des plus impressionnants avec un contraste merveilleux entre le noir de lœil du coléoptère et le reste de son corps.

2019: Teresa Zgoda, Teresa Kugler

Sujet: un embryon de tortue

Grossissement: 5x (grossissement de lobjectif)

Technique: stéréomicroscopie, fluorescence

Ce gagnant de 2019 est le résultat dune compilation de centaines dimages assemblées pour former le résultat final. Lembryon de tortue photographié mesurait plus dun pouce de long et capturer le tout de manière satisfaisante sest avéré délicat pour la technicienne en microscopie Teresa Zgoda et sa collègue Teresa Kugler.

Le résultat final est une image merveilleuse qui a utilisé une combinaison de fluorescence et de stéréomicroscopie pour montrer la beauté de la petite tortue.

2020: Daniel Castranova, Dr Brant M. Weinstein, Bakary Samasa, Instituts nationaux de la sant (NIH)

Sujet: un poisson zèbre

Grossissement: 4x (grossissement de lobjectif)

Technique: confocale

Prise en utilisant la microscopie confocale et lempilement dimages, cette image incroyable montre non seulement les os et les écailles, mais également les vaisseaux lymphatiques dun poisson zèbre. Cette image nétait pas seulement un gagnant du concours, mais aussi une découverte scientifique car la photographie a révélé que le poisson zèbre avait des vaisseaux lymphatiques à lintérieur de la tête, ce qui nétait pas considéré comme le cas des poissons.

Ces connaissances pourraient révolutionner les recherches futures sur les maladies du cerveau telles que la maladie dAlzheimer et ainsi valoriser le prix de limage à lui tout seul.

Daniel Castranova a expliqué:

"Limage est belle, mais montre aussi à quel point le poisson zèbre peut être puissant comme modèle pour le développement des vaisseaux lymphatiques ... Jusquà présent, nous pensions que ce type de système lymphatique ne se produisait que chez les mammifères. En les étudiant maintenant, la communauté scientifique peut accélérer toute une gamme de recherches et dinnovations cliniques - depuis les essais de médicaments jusquaux traitements contre le cancer. Cest parce que les poissons sont beaucoup plus faciles à élever et à limage que les mammifères.

Écrit par Max Langridge. Édité par Adrian Willings.