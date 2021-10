Logitech dévoile une solution multi-caméras pour les streamers et les créateurs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Logitech a révélé ce quil appelle un "studio de diffusion dans une boîte" sous la forme du Mevo Start 3-Pack. Cette boîte comprend trois caméras sans fil spécialement conçues pour la diffusion en direct et pour les diffusions multi-caméras.

La société affirme que le Mevo Start 3-Pack est parfait pour ceux qui souhaitent créer du contenu professionnel avec une configuration multi-caméras et diffuser en direct sous plusieurs angles en même temps. Pensez à des émissions de cuisine multi-angles, des podcasts, des événements spéciaux ou des sessions de groupe. Tous diffusés directement sur YouTube, Facebook, Twitch et plus encore.

La caméra Mevo est une caméra sans fil capable de 1080p qui offre un champ de vision en diagonale de 83,7 degrés et la possibilité de capturer des images jusquà six heures sans fil ou dêtre alimentée via USB-C pour une capture continue.

La magie opère grâce à lapplication gratuite Mevo Multicam (disponible pour Android et iOS) qui vous permet de contrôler les caméras et votre streaming en quelques clics. Basculez facilement entre les caméras et diffusez directement sur votre plate-forme préférée.

Logitech a également essayé de faire du package une solution complète. Avec des microphones antibruit intégrés, il est dit que vous pouvez capturer un son clair ou que vous pouvez également utiliser vos propres appareils de 3,5 mm.

Mevo Start 3-Pack est disponible au Royaume-Uni à partir du vendredi 29 octobre 2021 directement auprès de Mevo et dAmazon au prix de vente conseillé de 999 £.