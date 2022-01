Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Leica a présenté la dernière génération de son télémètre M.

Le nouveau modèle, appelé M11 , ressemble beaucoup au M10 , sa plus grande mise à niveau étant un nouveau capteur CMOS plein format rétroéclairé de 60 mégapixels qui capture 14 arrêts de plage dynamique en pleine résolution. Le M11 permet également de capturer des fichiers RAW à 36 ou 18 mégapixels. Les tailles de fichier vont de 70 Mo à 120 Mo pour un fichier DNG RAW de 60 mégapixels, tandis que le paramètre de 18 mégapixels peut le réduire à 20 Mo par image.

Leica a inclus un filtre UV ultra-mince au-dessus de son nouveau capteur, ce qui se traduira apparemment par une reproduction des couleurs plus naturelle.

Les autres caractéristiques comprennent un viseur optique et un écran LCD lumineux de 3,0 pouces à l'arrière pour accéder aux menus et utiliser la vue en direct.

La plage ISO commence à 64 et va jusqu'à 50 000, et la pâte est 64% plus grande que celle du M10. Il peut durer jusqu'à 700 captures en utilisant la vue en direct sur l'écran arrière ou 1 700 en utilisant le télémètre. Il existe également un port USB-C pour le transfert de données, y compris depuis un iPhone et un iPad.

Leica a également intégré 64 Go de stockage dans l'appareil photo, ou vous pouvez choisir d'enregistrer les images sur une carte SD.

En termes de design, le modèle argenté a une plaque supérieure en laiton, tandis que le noir a une plaque en aluminium plus légère. Une autre différence clé entre le M11 et ses prédécesseurs est l'absence de plaque inférieure de Leica, qui offre un accès direct à la batterie du M11, à la baie de carte mémoire et au port USB-C.

Capteur d'image plein format 60,3 mégapixels

Cartes UHS-II SDXC (jusqu'à 2 To pris en charge)

64 Go de mémoire interne

Recharge de la batterie USB-C et transfert de données

Compatibilité des objectifs Leica à monture M

Poids 540g (modèle noir avec batterie)

Viseur télémétrique optique

Écran LCD de 2,95 pouces

Vitesses ISO de 64 à 50 000

Vitesse d'obturation de 1 heure à 1/16 000 (avec obturateur électronique)

4,5 images par seconde en mode rafale

Batterie de 1 800 mAh

Le M11 est le premier de la nouvelle gamme d'appareils photo de la série M, la société n'annonçant ce seul modèle pour le moment. Mais Leica a déclaré que le M11 est disponible dès maintenant (à partir du 13 janvier 2022), avec un prix de 8 995 $. Vous pouvez l'acheter auprès de revendeurs Leica agréés tels que B&H.

Écrit par Maggie Tillman.