Leica lance un appareil photo James Bond "007 Edition" Q2 très limité

(Pocket-lint) - Leica Camera a lancé une édition spéciale très limitée de son appareil photo Q2 pour célébrer le lancement prochain de No Time To Die , le dernier film de la franchise James Bond.

Il sera limité à seulement 250 unités, chacune numérotée individuellement, afin que les propriétaires sachent laquelle des 250 unités quils ont achetées. Naturellement, cela en fait un article hautement collectionnable et que vous ne verrez jamais dans aucun magasin de détail ordinaire.

Lédition spéciale Q2 comporte le logo 007 sur la plaque supérieure, ainsi quà larrière de lappareil photo sur le cadre de lécran LCD. Ce qui est vraiment cool, cest quil présente le design emblématique du canon du pistolet Bond sur le capuchon de lobjectif.

Une fois fermé, vous verrez la même vue de canon darme qui apparaît au début de chaque film de James Bond, immédiatement après le générique.

Le corps de lappareil photo est enveloppé dune couche de cuir Ocean Green, qui est également assortie à lextérieur en cuir de létui Globe-Trotter personnalisé qui est livré avec lappareil photo en édition spéciale.

Tout dans ce lancement crie au « savoir-faire », avec lappareil photo Q2 fabriqué à la main en Allemagne et le boîtier Globe-Trotter fabriqué à la main en Grande-Bretagne.

Bien sûr, ce lancement ne concerne pas les spécifications de lappareil photo, mais pour ceux qui sont intéressés, il dispose dun capteur plein format de 47,3 mégapixels et est également résistant à la poussière et aux pulvérisations avec la certification IP52. Il y a un viseur OLED de 3,68 millions de points, un objectif fixe Summilux f/1.7 de 28 mm et un enregistrement vidéo 4K également.

Alors, combien lune de ces caméras à collectionner vous coûterait-elle ? Ce serait un beau £ 6 750, mais bonne chance pour en trouver un. Le Leica Q2 "007 Edition" est déjà en rupture de stock dans la boutique 007.