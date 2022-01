Tout est question de perspective avec ces photos de smartphone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Yahav Draizin est un créateur talentueux et propriétaire d'une agence de publicité qui fait entrer le monde numérique dans le monde réel avec juste un smartphone (ou deux) et un œil pour la perspective.

À l'aide de son téléphone, il associe des images populaires que vous reconnaîtrez à des objets du monde réel. Avec un soupçon de perspective, il crée l'illusion que les deux mondes entrent en collision de manière vraiment intéressante.

Nous avons rassemblé certaines de ses images brillantes pour votre plaisir. Nous vous recommandons également fortement de consulter son compte Instagram pour en savoir plus à l'avenir.

Qui a besoin de Photoshop ? Avec un peu de recul, vous pouvez donner vie à la célèbre image d'Abbey Road des Beatles.

Harry Potter a eu une petite mésaventure et a écrasé son balai au sol. Ouf. Ça va faire mal.

Forest Gump est maintenant évoqué comme par magie assis sur un banc à contempler la vie. Le petit enfant assis à proximité espère clairement une collation sournoise.

Avec celui-ci, profitez de l'idée d'un constructeur automobile utilisant un zèbre joyeux comme logo de marque plutôt qu'un étalon. Bien sûr, il n'a peut-être pas la puissance, mais il pourrait compenser avec des galops de zèbre.

Ici, Yahav Draizin a donné vie au fond d'écran classique de Microsoft Windows. Il faut avouer être surpris car ce n'est pas le même domaine mais c'est pourtant tout à fait convaincant.

Imaginez la scène si King Kong était en liberté sur l'Empire State Building et que vous étiez là pour prendre une photo. Ce serait encore plus intéressant si personne d'autre ne l'avait remarqué et que les environs étaient aussi calmes.

Austin Powers a peut-être conduit une Jag, mais cela n'empêche pas cette image d'être à la fois convaincante et amusante.

L'une des peintures à l'huile les plus célèbres de l'ère moderne américaine, American Gothic, présente désormais le couple de dessins animés le plus connu d'Amérique.

Nous avons déjà vu ce tableau utilisé de manière amusante, mais celui-ci est tout aussi bon.

Ce panda n'est pas le plus impressionné par les enfants qui tamponnent, mais nous sommes certainement impressionnés par la photo qui en résulte.

Avec cette photo, nous voyons l'illusion que Big Ben a été reproduit à Tel Aviv. De ce point de vue, c'est un ajustement parfait aussi.

Du monde de Spongebob Square Pants, M. Krabs entre dans notre monde avec un regard choqué sur le visage. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qu'il a vu pour provoquer cette expression.

Nous savons que Tom Cruise fait toutes ses cascades ou du moins c'est ce que nous avons été amenés à croire. Ici, Yahav Draizin a donné l'impression qu'il ne s'agissait que d'un écran vert après tout.

Ne prenez pas de photos à proximité des lignes de train. C'est dangereux. Mais encore, nous apprécions la perspective de celui-ci, comme Van Damme est juste occupé à poser pour des photos sur les voies ferrées.

Bien que l'arrière-plan puisse être décalé, le positionnement de cette image du mec et d'un jeune quilleur en fait une photo amusante et convaincante.

Bien qu'une fois de plus, la toile de fond ne corresponde peut-être pas, le canapé le fait presque et nous pouvons imaginer avec bonheur Ted assis sur ce canapé. Mais il aurait une terrible influence sur n'importe quel petit enfant avec qui il passerait du temps, donc nous ne pouvons pas le tolérer.

Écrit par Adrian Willings.