Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Felix Hernandez est indéniablement talentueux. Cet artiste utilise un mélange de compétences en photographie et de talents d'art et d'artisanat pour créer des visions de nouveaux mondes et des visions étonnantes pour que vous appréciiez.

Voici une galerie d'images des coulisses pour montrer ses différents projets et la magie de ses créations. Nous sommes sûrs que vous conviendrez qu'ils sont impressionnants. Un peu d'éclairage ici, une perspective intelligente là, une touche de mannequins et vous avez un tout nouveau monde sous vos yeux.

Juste quelques images montrent à peine tout l'effort que Felix Hernandez met dans ses œuvres. Celui-ci faisait partie d'un projet pour Volkswagen et montrait un minuscule modèle VW Beetle que l'artiste a construit avec amour, ainsi qu'une toile de fond brillante pour donner l'illusion d'une route et d'un paysage réels. La perspective joue un grand rôle dans ces travaux et les résultats sont magnifiques.

Une autre vision d'un véhicule VW sous une forme minuscule. Ce travail minutieusement créé comprend un camping-car dans un petit paysage gelé apparemment enlevé par un vaisseau spatial extraterrestre. Nous aimons le cadrage du travail de cet artiste, ainsi que l'éclairage et la fumée qui s'ajoutent à l'atmosphère.

Le travail de Felix semble utiliser un mélange sain de perspective, d'attention aux détails et de magie Photoshop. Dans cette image, un petit garçon est encore plus petit et jeté dans des eaux imaginaires.

Des

dioramas fabriqués à la main, une petite machine à fumée et un placement intelligent de caméra mènent à des résultats fantastiques et intéressants. Ce n'est qu'une des images sur le thème de Star Wars que Felix a créées.

Nous voyons cela comme une excellente façon de profiter d'une voiture que vous pourriez ne pas être en mesure de vous permettre autrement. Un spray d'humidité, un éclairage intelligent, l'angle droit et vous pouvez faire une petite voiture jouet ressembler à une machine de rêve.

Felix n'est pas seulement un coup de main à l'artisanat et à la construction de modèles, il s'avère qu'il a aussi un talent pour les peindre de telle sorte qu'ils semblent usés et cassés aussi. Ici, il a fait ressembler à une voiture bien usée qui est rouillée et délabrée mais qui a toujours beaucoup de caractère.

Une photographie intelligente peut même transformer une journée à la plage en un paysage prévisible d'une planète lointaine. Un Stormtrooper solitaire peut maintenant être vu regarder le regard réfléchi au loin, se demandant ce qui a mal tourné dans sa vie.

The Love Car est né comme un projet sur plusieurs années. Une autre petite voiture s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a aussi une belle histoire derrière ce projet , alors que Felix Hernandez a entrepris de créer quelque chose de spécial sans dépenser une fortune.

Cette œuvre d'art complexe est le résultat d'un seul mot. L'idée de chagrin devenir quelque chose de visuel avec une falaise soigneusement construite qui s'écroule alors que deux éléphants se tendent les uns pour les autres. Nous aimons voir les différentes petites étapes qui vont dans la création d'un chef-d'œuvre comme celui-ci.

Certaines de ces œuvres sont un mélange de réalité et de dioramas astucieusement conçus. Pour celui-ci, Felix a utilisé une minuscule maquette d'une toile de fond Trabant d'Allemagne de l'Est avec une image des montagnes de Los Andes capturées lors d'un voyage au Pérou.

De vieilles voitures cassées sur des paysages désolés, à quelque chose de beaucoup plus futuriste. Felix utilise encore une fois ses compétences, son souci du détail et sa patience infinie pour créer une scène magnifique en utilisant une autre voiture modèle, un éclairage intelligent et un faux brouillard pour transformer une vieille voiture en volant futuriste.

En 2017, Felix a travaillé sur la création d'une vision impressionnante du véhicule emblématique de Ghost Busters dans le cadre d'un projet appelé Famous Cars. L'éclairage et les effets de fumée ont été utilisés pour donner au modèle jouet un nouveau souffle de vie et ont donné lieu à cette vision impressionnante ainsi qu'à d'autres visuels cool qui comprenaient voir la voiture faire une roue à travers le smog.

Ce tournage brillant et plusieurs autres comme celui-ci ont été inspirés par les Dukes of Hazard pour un célèbre projet de voitures de cinéma. Nous aimons voir combien d'efforts Felix déploie dans ces projets avec des photos brillantes dans les coulisses et il y a même une vidéo de celui-ci aussi.

On ne peut qu'imaginer combien d'efforts vont dans ces images où deux voitures ont l'air de bouger. Sauter les uns sur les autres à travers un nuage de fumée.

Là où on va, on n'a pas besoin de routes. Mais nous avons besoin de beaucoup de magie photographique. Nous terminons avec l'un de nos favoris, mais nous vous recommandons de consulter le site web de cet artiste incroyable et de suivre lui sur Instagram pour en voir plus.