Johan Karlgren est un artiste de rue incroyable avec un œil pour créer de nouvelles vues du monde avec de superbes pièces de pixel art.

Ce brillant artiste suédois utilise essentiellement le monde comme toile. Décorer les rues, les côtes et les paysages avec des merveilles artisanales.

Il utilise un mélange de perles et une imagination ingénieuse pour créer dincroyables visions de style petit pixel de certains de nos personnages de dessins animés, de jeux et de télévision préférés des dernières décennies.

La grande chose au sujet de ces petites créations de pixels est un simple changement de perspective et la plus petite zone du monde peut sembler énorme. Cette photo en est un parfait exemple, car une petite bande dherbe est transformée en parcours de golf personnel.

Juste au moment où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas empirer, il y a un tas de zombies. Bien que pour être juste, au moins vous pouvez simplement écraser ces gars sous le pied.

Même Sonic the Hedgehog a besoin de temps darrêt. Bien sûr, notre astucieux petit ami bleu ne ralentit jamais. Cette photo le montre attraper des vagues au milieu de la jungle urbaine.

Luigi a lair assez joyeux, étant donné quil dégringole du bord de la route dans les eaux en dessous. Lautomobile totalisée sera le moindre de ses problèmes.

Guybrush Threepwood nest pas au-dessus dune bonne aventure. La star de la série classique de jeux vidéo Monkey Island (qui a commencé à lorigine dans les années 1990) est vue ici en train de pêcher. Pourquoi pas? Laventure est assez épuisante et tout le monde a besoin dune pause de temps en temps.

Quel affichage pixelisé impressionnant de personnages de jeux vidéo classiques serait complet sans Mario?

Johan Karlgren, alias Pappas Pärlor , est allé encore plus loin avec celui-ci, en utilisant Mario pour recréer la couverture emblématique de lalbum Nevermind de Nirvana en 1991. Le vieux plombier prenant la place du bébé nu et du billet dun dollar échangé contre un champignon.

Une partie de cet art se crée presque. Un drain de débordement bleu au bord de la route, rapidement et facilement transformé en monstre cookie avec lajout de quelques yeux sauvages, un cookie et un seul bras grignotant.

Hélas, le félin le plus célèbre à avoir jamais honoré le Web, Tardar Sauce (alias Grumpy Cat) est décédé en mai 2019. Cette reconstitution en pixel art delle pourrait bien être un hommage à la chatte bien-aimée.

Nous apprécions tous une place de Mario Kart. Imaginez si vous pouviez courir sur de vraies plages et transformer le monde entier en votre piste de course. Quel plaisir pourriez-vous avoir? Ces gars samusent certainement.

Le barman de Simpson Mo est rarement le plus heureux des chappies, mais étant sans sa taverne et contraint de vendre ses marchandises dans la rue, il a lair encore plus décontenancé. Nous adorons la réimagerie de la bière Duff sous forme de pixels, destinée à étancher la soif.

Cest formidable de voir le mème de Simpson classique recréé dans un merveilleux pixel art - Homer Simpson reculant soigneusement à travers une haie pour éviter les voisins.

Hulk smash! Même une toute petite version du super-héros Marvel à la peau verte a du punch. Nous aimons toujours voir des artistes utiliser des nids de poule pour créer des œuvres dart . Il existe de nombreuses façons différentes pour ces personnes de créer quelque chose de cool à partir dune menace urbaine. Celui-ci pourrait être lun de nos favoris.

Le jeu de course de style arcade OutRun est sorti dans les jours brumeux de 1986, mais cest toujours une légende emblématique et un visuel sportif qui sont instantanément reconnaissables. Pappas Pärlor a utilisé ses compétences pour créer un hommage impressionnant au classique du jeu avec une vidéo qui donne limpression de courir contre la Ferrari dans la vraie vie.

Mentor et entraîneur des Tortues Ninja Teenage Mutant, Sensei Splinter a lair assez impressionnant dans ce cliché de près de lui au-dessus du sol gardant lentrée de son repaire. On dirait quil a laissé tomber un mégot de cigarette par hasard, nous napprouvons pas le tabagisme ou les détritus.

Il semble que tout le monde soit obsédé par le selfie ces jours-ci. Ce coin doeuvre nous fait nous demander à quoi cela pourrait ressembler si Robocop était réel et avait son propre compte Instagram.

Il semble que le besoin compulsif de Sonic de collecter des anneaux dor ne se limite pas à ceux virtuels quil peut attraper pendant quil traverse un niveau de jeu. Les chips et les céréales en forme danneau sont également un jeu équitable.

Les légendes de combat de Mortal Kombat, Subzero et Skorpion, se sont rendus dans de nombreux endroits dans les rues moyennes pour se battre et voir qui sera le vainqueur. Qui sera le premier à réussir son coup final?

Non Yoshi! Mauvais dinosaure! Ne mangez pas de neige jaune! Tout le monde sait que vous ne devriez pas manger de neige jaune.

Alors que Sensei Splinter pourrait monter la garde dans les rues dures, les tortues Ninja sont occupées à chercher lendroit le plus proche pour prendre une tranche de pizza. Devinant les regards sur leurs visages, nous ne sommes pas sûrs quils aient trouvé le bon endroit.

Les photos des clichés de vacances de Dark Vador montrent que même lun des plus grands méchants décran de notre temps profite dun peu de temps au bord de leau. Nous aimerions savoir pourquoi il ressentait le besoin de prendre son sabre laser avec lui.

Un autre nid de poule, une autre œuvre dart classique. Cette petite partie du paysage urbain a été transformée en un endroit beaucoup plus dangereux. Les mâchoires frappent à nouveau, mais cette fois depuis les bas-fonds qui mordent la cheville.

Spiderman, Spiderman, fait tout ce quune araignée peut. Pend-il à des escaliers? Oui parce quil est Spiderman. Un peu de lumière et un emplacement brillant montrent une merveilleuse vision de Spiderman comme nous ne lavons jamais vu auparavant.

Une bouteille de bière nest peut-être pas votre repaire classique pour un génie, mais elle est intéressante. Cette vision du génie dAladdin ramène de merveilleux souvenirs de lhumour et du talent dacteur de Robin Williams.

Slimer est en liberté et le gang de Ghostbusters a secoué pour le trier et éliminer la menace fantomatique des rues avant de faire du mal aux automobilistes locaux.

Nous aimons lattention portée aux détails que Pappas Pärlor met dans son travail. De petites touches comme les couleurs des pièges fantômes et même les lunettes Egon Spengler font leur apparition.

Ce chien embêtant! Coquin coquine quil était. Faire un saut pour nous taquiner quand nous étions occupés à faire exploser des canards dans le classique Nintendo Duck Hunt. Nous avons vraiment apprécié de le voir repensé pour la VR dans Duck Season et nous aimons également le voir recréé dans le pixel art.