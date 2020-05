Comment être une sensation de voyage Instagram sans quitter la maison

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous vivons à une époque étrange en ce moment et Instagram le ressent aussi. Dans le passé, le réseau social était plein de photos de voyageurs Instagram montrant les merveilleux sites du monde entier. Maintenant, tout le monde est coincé à la maison, il y en a de moins en moins.

Il existe cependant une solution, car vous pouvez toujours parcourir le monde en utilisant Google Maps pour une visite virtuelle au lieu dune vraie.

Cest ce quun utilisateur dInstagram a commencé à faire lorsque des problèmes dagoraphobie lont amenée à avoir une peur paralysante du monde extérieur. Incapable de quitter son London Flat, Jacqui Kenny a plutôt choisi Google Maps pour voyager dans des contrées lointaines.

Lorsquelle a eu lidée de télécharger les images sur Instagram, elle est rapidement devenue une sensation Instagram et compte maintenant plus de 126 000 abonnés. Peut-être que si vous cherchez quelque chose à faire pour atténuer lennui, vous pourriez utiliser son idée comme inspiration pour certains voyages numériques.

Nous avons consulté le compte Instagram de Agoraphobic Traveller pour vous montrer certaines des meilleures destinations où elle a voyagé, le tout dans le confort de sa propre maison.

En utilisant Google Maps pour se rendre à Sun City, en Arizona, le voyageur agoraphobe a découvert cette impressionnante vue de côté de la rue dun arbre magnifique projetant une grande ombre sur son environnement ensoleillé.

Ce nest quun des nombreux endroits désertiques que Instagrammer a visité grâce à la puissance de Google Street View - probablement un changement bienvenu aux vues imprégnées de pluie de Londres visibles à travers sa fenêtre plate.

Dans les contreforts de la Bolivie, une équipe de football de sexe mixte suit les instructions de son entraîneur et se prépare à sentraîner dans la douce chaleur du soleil dété.

Lété dans le district de Callao, dans la région de Callao, au Pérou, doit être un peu grillé. Cette vue montre des enfants qui barbotent dans une grande pataugeoire dans la rue. Un plongeon rafraîchissant dans le soleil étouffant. Une vue brillante dune autre partie du monde appréciée depuis un écran dordinateur.

Cette image a été capturée en 2013 et montre les conséquences de louragan Sandy, lun des ouragans les plus meurtriers et destructeurs de lépoque. Ici, nous voyons les dégâts causés par louragan à Staten Island, mais ce même ouragan a également fait des dégâts ailleurs. Les vents ont battu jusquà 115 mph, causant la mort de 233 personnes et des dommages totalisant plus de 68 millions de dollars.

À Western Cape, en Afrique du Sud, un homme se tient devant la porte de sa maison en regardant passer la voiture Google Street View. Une vue simple de la vie à des kilomètres de chez vous.

Dans un coin de rue calme du Cap occidental, en Afrique du Sud, un petit garçon peut voir un ballon bleu exploser. De petites cabanes bleues peuvent être vues derrière lui et le vaste ciel bleu sans nuages au-dessus.

Une autre photo des contreforts de la Bolivie montre des travailleurs au bord dun chemin de terre regardant la voiture Google les passer. Les routes poussiéreuses et les collines verdoyantes peuvent être admirées dans ce domaine, sans tous les tracas de la marche.

Au bord de la route, un cheval solitaire semble embrouillé par la voiture qui passe en dérangeant son pâturage paisible. Pas le cliché Instagram habituel de Rio De Janerio, au Brésil, que vous vous attendez à voir - pas de plages ou de cocktails nulle part en vue.

Cette vue montre les routes usées de la Mongolie, qui sétendent dans les collines lointaines. Cette vue rurale nécessiterait certainement un long voyage pour voir normalement. Google Maps donne un accès facile aux terres lointaines en quelques clics.

La nature rencontre lhomme. Cette image montre une station-service au Kirghizistan, en Asie centrale, alors quun berger et son troupeau passent près des pompes pendant leur voyage.

Au bord de la route au Pérou, lAmérique du Sud se trouve sur un terrain de sport bien usé. Peu de terrains de sport ont une vue comme celle-ci, avec des chaînes de montagnes sétendant au loin. Un autre endroit de beauté artificiel caché capturé par Google pour que tous puissent le voir.

Certaines vaches regardent la voiture Google en passant. Ces beautés bovines ont été prises à Oulan-Bator, en Mongolie, et montrent une vue standard en bordure de route que peu dentre nous ne verraient pas quotidiennement. Bien que cela rendrait certainement le trajet au travail plus intéressant.

Un autre cliché capture une famille en train de se rafraîchir dans une pataugeoire au bord de la rue à Callao, au Pérou. Sans aucun doute un régal rafraîchissant de la chaleur du soleil brûlant.

Oblast de Kemerovo, en Russie, certains travailleurs creusent à lextérieur dun complexe de logements. Une vue urbaine des profondeurs de la Russie que vous ne verrez probablement pas ailleurs.

Une femme peut apparemment être vue en train de promener son chat noir dans les rues de Bulgarie. Les bords de routes enneigés et les collines ondulées racontent une histoire glaciale pour elle et son ami félin.

Une vue beaucoup plus chaude montre un gardien de sécurité essayant de se rafraîchir à lombre dun arbre. De petits domiciles originaux peuvent être vus derrière lui, une vue régulière dans les rues de Celaya, au Mexique?

Scène beaucoup plus rurale de Belgorod, la Russie montre des créatures à plumes se dandinant dans les eaux. Un homme seul semble distrait par quelque chose au loin et complètement inconscient de la voiture Google qui passe.

Là où votre route moyenne peut avoir quelques fleurs à son bord, les rues du Pérou sont un peu différentes. Ces Cactii bien placés semblent saluer les voitures qui passent. Des montagnes couvertes de nuages peuvent également être vues au loin. Une vue assez paisible.

Un autre cactus avec vue - cette fois depuis le désert ensoleillé de Florence, en Arizona. Ce cactus majestueux constitue certainement un point focal écrasant de lenvironnement stérile.

Cette image est si brillante quelle a presque lair mise en scène. Une voiture colorée est garée au bord de cette route au Mexique et correspond presque aux maisons derrière elle.

Un cliché du Kirghizistan montre un homme marchant avec une vache qui le suit de près. Lune des premières photos du voyageur agoraphobe. La légende se lit comme suit:

"Cest lune des premières images que jai jamais capturées qui ma enthousiasmé à lidée dexplorer le monde étrange et merveilleux de Street View. Ce nest pas mon style habituel mais jaime vraiment la sensation picturale de celui-ci. Ceci a été pris dans le magnifique pays du Kirghizistan . "

Nous espérons que vous avez apprécié cette sélection dimages. Noubliez pas de consulter le compte Instagram dAgoraphobic Traveller pour en savoir plus.

Dans un environnement autrement rude, un buisson solitaire est suspendu au-dessus dun mur, ajoutant une belle couleur à la zone. Le voyageur agoraphobe a lœil pour trouver la beauté dans les endroits les plus insolites. Tout dans le confort de la maison.

Cette vue magnifique sur la nature capturée par le voyageur agrophobe lors dune enquête sur les déserts de Sharjah aux Émirats arabes unis. Cette vue semble montrer des chameaux caracolant dans le sable, mais ils sont probablement effrayés par la voiture des cartes. Heureusement, aucun animal na été blessé lors de la création de cette image.

En voyageant virtuellement autour de Baganuur, en Mongolie, le voyageur agrophobe a trouvé cette grande aire de jeux, étrangement abandonnée comme une petite ville fantôme ludique. Peut-être que les requins ont effrayé tous les enfants.