Ces images étonnantes célèbrent des femmes photographes remarquables

(Pocket-lint) - Hasselblad, la marque dappareils photo de renommée mondiale, célèbre des femmes photographes incroyables avec Hasselblad Heroines, qui met en lumière des créateurs talentueux du monde entier.

Lentreprise le fait depuis quelques années et cette année, lentreprise met en avant le travail de huit photographes.

Anja Niemi - la belle artiste

Anja Niemi est une photographe dart qui utilise des images mises en scène pour raconter une histoire visuelle.

Cette image en surbrillance a été choisie dans le cadre du projecteur Hasselblad Heroines pour lartiste. Il provient dune série de photos prises en 2018 intitulée "Elle aurait pu être un cow-boy" .

Cette sélection dimages donne une vue curieuse dun monde fictif où une cow-boy apparaît comme le centre de lart sans jamais regarder la caméra. Rester distant et mystérieux dune manière vraiment curieuse.

Isabella Tabacchi - la photographe de paysage

Isabella Tabacchi est une photographe de paysage originaire du nord de lItalie. Ses images primées ont suscité des éloges et il est facile de comprendre pourquoi.

Tabacchi dit quelle «exprime ses émotions en capturant la magie du paysage quelle explore».

Le résultat est une merveilleuse collection d images visuellement étonnantes où lartiste a utilisé des lignes directrices, des cadres naturels et des éléments de premier plan pour créer des vues photographiques incroyables de notre monde.

Katerina Belkina - Master Hasselblad en beaux-arts

Katerina Belkina est une fine artiste russe qui crée des œuvres étonnantes à la fois avec la photographie et la peinture numérique.

Elle a été nominée pour le prix Kandinsky et a également remporté le prix Hasselblad Masters .

Son travail est un mélange fascinant dautoportraits avec diverses techniques utilisées pour explorer lémotion humaine et raconter une histoire à travers la photographie.

Alissa Ashley - photographe portraitiste

Alissa Ashley est une photographe portraitiste autodidacte basée à Los Angeles.

Elle raconte une histoire intéressante sur son parcours dans la photographie:

«Mon intérêt pour les arts a commencé à un très jeune âge en commençant par le dessin et en passant progressivement au maquillage après avoir vu ma mère appliquer le sien chaque matin parce que jétais tellement fasciné par lélément transformateur. À mon insu, cet intérêt pour le maquillage me conduirait à une carrière réussie sur Youtube en tant quinfluenceuse beauté que je suis depuis 5 ans.Je suis maintenant à un stade de ma carrière où je me sens à laise de me concentrer sur un autre média dont jai toujours été amoureux, à savoir photographie. Je me spécialise dans la photographie de portrait, et ai également une passion pour la photographie macro et de produits. "

Cet intérêt pour le maquillage sest apparemment bien transféré dans la photographie où la composition de la photo aide à montrer la beauté du sujet.

Flra Borsi - la photographe dart

La tête daffiche des Hasselblad Heroines est Flóra Borsi , une photographe dart hongrois qui utilise une manipulation photographique intelligente pour créer des portraits inhabituels et surréalistes.

Hasselblad Heroines en explore plus sur cette touche inhabituelle:

"... Flora utilise sa propre vie, ses souvenirs et ses émotions pour exécuter des images étonnamment particulières la mettant en scène comme sujet principal. Flóra joue avec la relation entre le corps et soi-même, réfléchit sur la fragilité de la psyché humaine et soulève des questions sur la représentation féminine. en art dans ses créations captivantes. "

Jillian Edelstein - photographe portraitiste et documentaire

Jillian Edelstein est une photographe sud-africaine vivant à Londres qui a plus de 100 de ses images dans la collection de la National Portrait Gallery .

Elle a commencé sa carrière de photographe en tant que photographe de presse à Johannesburg, en Afrique du Sud, avant de se lancer dans la photographie de portrait.

Ses images sont apparues dans de nombreuses expositions internationales, notamment la Royal Academy, la OXO Gallery à Londres, Sothebys, Les Rencontres Internationales de la Photographie en France et plus encore.

Son travail a également été présenté dans de nombreuses publications, notamment The New Yorker, The New York Times Magazine, The FT Weekend Magazine, Vanity Fair et bien dautres.

Nina Welch-Kling - photographe de rue

Dans les rues de New York, Nina Welch-Kling peint une image très différente avec la photographie de rue qui capture des vues accrocheuses des gens, des bâtiments et de son environnement alors quelle explore les rues de la ville.

Son travail fait un usage fascinant de la lumière et des ombres pour créer des photographies curieuses et visuellement plaisantes que tout le monde peut apprécier.

Andrea Zvadova - photographe beaut et portrait

Andrea Zvadova est un autre photographe basé à Londres. Son travail célèbre la beauté, la diversité et lunicité inhabituelles.

Comme vous pouvez limaginer, cela signifie un large éventail de portraits impressionnants de toutes sortes dêtres humains intrigants.

Natalia Evelyn Bencicova - Matre Hasselblad 2016

Natalia Evelyn Bencicova est une autre héroïne Hasselblad capable de créer des œuvres dart fascinantes.

Elle compose des images narratives qui brouillent les frontières entre la réalité et son imaginaire.

Avec des couleurs délavées, des images symboliques et une composition contrôlée, elle crée des œuvres dart vraiment intéressantes et accrocheuses. Cela lui a même permis de devenir maître Hasselblad en 2016 .

Bra Prilov - photographe conceptuel

Bára Prášilová est une photographe surréaliste et conceptuelle avec un oeil pour létrange, absurdement humoristique et légèrement magique. Elle met beaucoup defforts dans son travail, avec des accessoires personnalisés, des costumes et une sacrée planification.

Le résultat de tout cela est une gamme dœuvres dart curieuses qui soulèvent vraiment un sourcil ou deux. En 2014, elle a été nommée Hasselblad Master dans la catégorie mode et beauté et il est facile de comprendre pourquoi .

Chiara Zonca - photographe dart et de paysage

Chiara Zonca a quitté Londres pour les scènes beaucoup moins urbaines de Vancouver afin de se rapprocher de la nature. Elle en a profité pour créer de magnifiques photographies de paysages et de brillantes œuvres dart.

Elle sinspire de zones imprévisibles du paysage pour créer des vues inhabituelles et des photos fantastiques .

Julia Fullerton-Batten - photographe dart

Julia Fullerton-Batten est une photographe dart avec plus dune décennie dans le domaine. Elle a été impliquée dans de grands projets et a reçu de nombreux prix prestigieux, dont celle de devenir Hasselblad Master en 2008.

Son travail utilise des lieux inhabituels, des paramètres créatifs et couvre des sujets controversés avec des images qui incitent lutilisateur à regarder de plus près et à remettre en question ce quil voit.

Tina Signesdottir Hult - photographe dart

Tina Signesdottir Hult est un autremaître Hasselblad spécialisé dans les beaux-arts, les portraits et lart conceptuel.

Elle est autodidacte et se targue de ne jamais utiliser de flash, mais de sappuyer sur la lumière naturelle pour obtenir les meilleurs résultats.

Ses portraits capturent la fragilité et la vulnérabilité du sujet ainsi que leurs complexités.

Maria Svarbova - photographe portraitiste

Maria Svarbova est une photographe portraitiste dont le style sécarte de la norme et expérimente lespace, la couleur et latmosphère.

Elle décrit son travail avec de meilleurs mots que nous ne pourrions:

"Latmosphère représentée à travers une palette de couleurs pastel et de tons surexposés transporte le spectateur dans un monde stérilisé dans lequel les personnages ont choisi de renoncer à toute sorte dextravagance émotionnelle qui pourrait les démasquer. Mes photos sont minimalistes mais aussi futuristes."

Anna Devs - photographe crative

Anna Devís est une architecte de formation dont la passion pour la photographie créative a conduit à des images intéressantes qui sont loin de la photographie darchitecture traditionnelle.

Les œuvres qui en résultent présentent un style incomparable et sont également très amusantes.

Écrit par Adrian Willings.