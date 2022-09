Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - GoPro a présenté sa dernière caméra d'action, la Hero 11 Black, et elle est disponible en trois versions.

La Hero 11 Black est dotée du même châssis que la Hero 10 Black, mais une nouvelle version plus petite, sans écran, sera également disponible : la Hero 11 Black Mini.

La marque vend également un pack Creator Edition, qui comprend une poignée de batterie avec des boutons intégrés, un microphone directionnel et une lampe LED.

Les trois variétés offrent les mêmes caractéristiques et spécifications, seule la Mini dispose d'une batterie non amovible d'une capacité légèrement inférieure.

La caractéristique la plus marquante de la Hero 11 Black est son capteur 1/1,9 pouce 8:7 plus grand, qui permet de nouveaux modes de prise de vue et des photos de 27 Mpx.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Elle peut également capturer des couleurs 10 bits pour la première fois, ce qui équivaut à 64 fois plus de couleurs que la vidéo 8 bits standard.

Il s'agit d'un atout majeur pour tous ceux qui aiment coloriser leurs séquences, car cela permet de pousser la vidéo plus loin sans introduire d'artefacts.

GoPro a introduit un nouvel objectif numérique avec un FOV encore plus large que celui de SuperView, appelé HyperView. Parallèlement, la prise de vue SuperView a été étendue à davantage de résolutions et peut être utilisée à 5,3K 60fps ainsi qu'à 4K 120fps.

HyperSmooth a été encore amélioré sur ce modèle et 360 Horizon Lock ajoute de nouvelles capacités qui n'étaient auparavant possibles qu'avec le Max Lens Mod.

La batterie Enduro de GoPro, pour les prises de vue prolongées par temps froid, est désormais incluse dans la boîte avec les modèles standard et l'édition creator.

La marque a également introduit un menu simplifié en option pour les nouveaux venus, qui simplifie les prises de vue.

Cette version apporte également de nouvelles fonctions de stockage en nuage à téléchargement automatique et des clips de surbrillance générés par l'IA pour les abonnés de GoPro.

La Hero 11 Black et l'édition Creator sont disponibles dès aujourd'hui, tandis que la Mini sera lancée le 25 octobre. Les prix sont les suivants :

Le GoPro Hero 11 Black est vendu au détail au prix de 499,99 $/ 499,99 £ ou 399,98 $/ 399,98 £ pour les abonnés GoPro.

squirrel_widget_12855527

Le GoPro Hero 11 Black Creator Edition est proposé au prix de 699,99 $/£699,99 ou 579,98 $/£579,98 pour les abonnés.

Meilleurs appareils photo reflex numériques 2022 : tous les meilleurs appareils photo à objectif interchangeable disponibles à l'achat aujourd'hui Par Luke Baker · 3 Février 2022 · Quels sont les meilleurs appareils photo reflex numériques ? 1. Nikon D850 - 2. Canon 5D Mark IV - 3. Canon 2000D - 4. Nikon D500 - 5. Canon EOS 90D

La Mini, lorsqu'elle sera lancée, coûtera 399,99 $ (399,99 £) ou 299,98 $ (299,98 £) pour les abonnés.

Écrit par Luke Baker.