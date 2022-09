Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - GoPro lancera aujourd'hui sa très controversée caméra d'action Hero 11 Black, probablement aux côtés d'au moins un autre appareil.

En fait, il pourrait y avoir trois caméras de la série Hero 11 au total, avec trois flux vidéo distincts disponibles en direct à partir de 14 heures BST.

Nous accueillons ici les flux et vous donnons plus d'informations sur le lancement.

Quand la GoPro Hero 11 Black sera-t-elle lancée ?

GoPro dévoilera ses dernières caméras à 14 heures BST aujourd'hui, mercredi 14 septembre 2022. Voici les horaires pour votre région :

Côte Ouest des États-Unis : 06:00 PT

Côte Est des États-Unis : 09:00 ET

ROYAUME-UNI : 14H00 BST

Europe centrale : 15h00 CEST

Inde : 18:30 IST

Japon : 22:00 JST

Australie : 23:00 AEST

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Comment suivre les annonces de la série GoPro Hero 11 ?

Il y a trois flux vidéo à surveiller. Nous hébergeons ce que nous pensons être le principal flux ci-dessus - pour le futur GoPro Hero 11 Black.

Vous pouvez en voir deux autres ci-dessous, dont l'un est probablement destiné à la Hero 11 Mini dont on parle, compte tenu de la forme de sa vignette.

L'autre semble être plus destinée à un usage professionnel si l'on en croit l'image.

Ce à quoi il faut s'attendre

Comme nous l'avons dit plus haut, il est presque certain que trois produits seront lancés simultanément. Et, il est peu probable qu'il y ait une présentation en direct, plus que trois bandes-annonces distinctes seront dévoilées après le décompte de l'horloge.

Selon les fuites précédentes, nous devrions nous attendre à la GoPro Hero 11 Black, à la Hero 11 Mini, et à un troisième appareil destiné à un usage professionnel.

Écrit par Rik Henderson.