(Pocket-lint) - Ce n'était pas une surprise de voir des rumeurs concernant la prochaine caméra Hero 11 Black de GoPro, puisque la marque a tendance à lancer un produit à peu près à la même période chaque année.

Mais avec des rumeurs indiquant que la nouvelle caméra utiliserait le même châssis que les Hero 9 et 10, certaines personnes espéraient quelque chose d'un peu différent.

Aujourd'hui, des images de fuite suggèrent que c'est ce que nous pourrions voir, avec la Hero 11 Black Mini qui devrait être lancée en même temps que sa sœur de taille normale.

Les images montrent une caméra plus petite et plus carrée, dépourvue des écrans avant et arrière de la Hero 11 Black.

À la place de l'écran avant se trouve un bouton portant le logo Bluetooth, probablement utilisé pour se connecter à un smartphone.

Des pattes de fixation rabattables se trouvent à la base et à l'arrière de la Mini, ce qui lui permet d'être montée de plus de façons que la caméra normale, sans avoir besoin d'accessoires supplémentaires.

Sur le côté, il y a un seul rabat, probablement pour la batterie, qui est beaucoup plus petite que celle des GoPro standard, ce qui laisse penser que nous n'aurons peut-être pas la même autonomie sur le compagnon de poche.

Les fans des anciennes caméras Session de GoPro seront certainement enthousiasmés par cette nouvelle, tout comme les amateurs de drones FPV, car on espère qu'elle sera un peu plus résistante que les Hero 10 Bones.

C'est tout ce que nous avons comme détails pour le moment, mais puisque la Hero 10 Black a été lancée en septembre de l'année dernière, nous allons probablement en savoir plus avant longtemps.

Écrit par Luke Baker.