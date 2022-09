Le GoPro Hero 11 Black sera doté d'un nouveau capteur de 27 mégapixels ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - On s'attend à ce que GoPro renouvelle sa série de caméras phares dans un avenir proche et - avec le design ayant déjà été divulgué - maintenant d'autres détails ont émergé, nous donnant un aperçu de ses spécifications et capacités.

Selon une récente fuite, la nouvelle GoPro Hero 11 Black sera équipée d'un nouveau capteur de 27 mégapixels, augmentant la résolution maximale des photos par rapport au capteur de 23 mégapixels de la Hero 10 Black.

Ce nouveau capteur CMOS, ainsi que de nouvelles lentilles devant lui, offrirait un champ de vision maximal plus large. Selon le rapport de WinFuture - qui a reçu des informations d'un revendeur GoPro - vous serez également en mesure d'enregistrer des photos individuelles de 24,7 mégapixels à partir de trames vidéo.

Malgré cela, la fréquence d'images maximale et la résolution vidéo semblent être les mêmes que celles de la Hero 10. Cela signifie que vous obtenez une résolution de 5,3k à 60 images par seconde, ou une résolution 4K jusqu'à 120 images par seconde.

D'autres caractéristiques sont attendues, comme c'est le cas pour GoPro. Il est dit que son système de stabilisation d'image et de vidéo HyperSmooth sera mis à niveau vers la version 5.0, offrant une stabilisation très efficace alimentée par des algorithmes.

De même, il est prévu que l'appareil offre une détection automatique des sourires et des clignements d'yeux afin de savoir quand prendre des photos.

Pour ce qui est du reste du matériel, on affirme qu'il sera doté du même écran de 2,27 pouces que le Hero 10 à l'arrière et d'un écran couleur secondaire de 1,4 pouce à l'avant. Il devrait résister à l'eau jusqu'à une profondeur de 10 mètres et disposer de la même batterie de 1720mAh que son prédécesseur.

GoPro devrait lancer la Hero 11 Black à un moment donné ce mois-ci, il est donc probable que nous n'ayons pas longtemps à attendre pour savoir dans quelle mesure ces informations sont exactes.

Écrit par Cam Bunton.