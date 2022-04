Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - GoPro a annoncé une nouvelle addition à sa gamme de caméras, et celle-ci est un peu différente de ses efforts précédents. Elle s'appelle la Hero 10 Black Bones, et elle est conçue principalement pour être utilisée comme caméra FPV pour les drones.

À bien des égards, la Hero 10 Black Bones est une version dépouillée et plus légère de la Hero 10 Black, mais avec des évents pour le refroidissement qui devraient l'aider à enregistrer à des résolutions et des fréquences d'images plus élevées.

L'édition Bones de la Hero 10 Black ne pèse que 54 grammes, ce qui en fait la caméra GoPro la plus légère jamais fabriquée et la rend idéale pour être montée à l'avant d'un drone.

Comme la Hero 10 Black ordinaire, les images et les fonctionnalités sont alimentées par le processeur GP2, qui offre des vidéos 5K 4:3 à 30 images par seconde, des vidéos 4K à 60 images par seconde ou des vidéos 2,7K jusqu'à 120 images par seconde.

Le GP2 de GoPro permet également d'utiliser la fonctionnalité HyperSmooth, très impressionnante, qui utilise des algorithmes et une stabilisation électronique pour rendre vos séquences vraiment fluides.

Comme pour toutes les GoPro, vous pouvez la contrôler à l'aide des deux boutons de la caméra, de l'application Quik pour smartphone, de la télécommande GoPro ou même de l'émetteur d'un drone. Il s'agit d'un système "apportez votre propre batterie", et il est compatible avec les batteries de drone existantes.

Il se fixe à votre drone à l'aide d'un simple bossage à vis, ou vous pouvez utiliser l'adaptateur optionnel livré avec dans la boîte, ce qui vous permet de le fixer aux accessoires de montage et aux supports existants de GoPro. Il utilise également le connecteur standard de l'industrie FPV, permettant une installation facile pour ceux qui ont des drones compatibles.

Le GoPro Hero 10 Black Bones sera disponible aux États-Unis pour 399 $ avec un abonnement GoPro de 12 mois inclus - ou 499 $ sans abonnement - directement auprès de GoPro. Aucun lancement n'est actuellement prévu en dehors des États-Unis.

Écrit par Cam Bunton.