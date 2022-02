GoPro prévoit d'ajouter plus de caméras à sa gamme

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le géant des caméras d'action s'est récemment concentré sur deux modèles, le Hero et le Max .

Au lieu d'offrir des appareils moins chers, GoPro publie chaque année un nouveau produit phare et maintient son produit phare précédent disponible à moindre coût.

Auparavant, GoPro avait plusieurs modèles dans sa gamme Hero avec les modèles White, Silver et Black formant une bonne, meilleure et meilleure structure.

La marque fabriquait également la série Session , des caméras légères, sans écran et robustes.

Lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre de la société, Nick Woodman, fondateur et PDG, a révélé que GoPro prévoyait d'élargir à nouveau sa gamme.

Cependant, nous ne devrions pas nous attendre à un retour au modèle "bon, meilleur, meilleur", car Woodman dit que GoPro se concentrera sur des caméras spécialisées qui "attirent des groupes d'utilisateurs entièrement différents" que le Hero et le Max.

Woodman a également laissé entendre que GoPro viserait le marché professionnel. Il a déclaré que GoPro n'avait pas l'intention de fabriquer une seule caméra "couteau suisse" pour tout le monde, mais souhaitait également créer des solutions spécialisées plus premium.

Les nouvelles caméras utiliseront la technologie actuelle de GoPro, même si elles sont conçues pour différents utilisateurs. Cela a du sens puisque GoPro a fait tout un plat de ses puces GP2 personnalisées lors de la sortie du Hero 10.

Bien que nous n'ayons pas beaucoup de détails pour le moment, c'est certainement une nouvelle passionnante. Verrons-nous bientôt une GoPro avec un capteur plus grand ou des objectifs interchangeables ? Peut-être verrons-nous une nouvelle session GoPro pour rivaliser avec les DJI Action 2 et Insta 360 Go 2 . Quoi qu'il en soit, nous avons hâte de le savoir.

Écrit par Luke Baker.