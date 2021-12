Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - GoPro, le célèbre fabricant de caméras daction, a sorti un nouvel ajout à sa gamme daccessoires qui ravira sans aucun doute les amateurs de sensations fortes qui aiment explorer des conditions difficiles.

Cest ce quon appelle la batterie Enduro pour Hero 10 et Hero 9 Black , et elle est conçue pour durer plus longtemps et mieux survivre à des températures extrêmes que la batterie standard.

GoPro affirme que la nouvelle batterie Enduro de 1720 mAh durera jusquà 40 % plus longtemps que la batterie standard Hero 10 et Hero 9 et quelle est bien meilleure à des températures plus basses.

En regardant les temps denregistrement moyens dans des conditions élevées et basses, il semble que vous remarquerez les plus grandes différences lors de la prise de vue à la résolution et aux fréquences dimages les plus élevées.

Tournant avec la température de la batterie mesurant 14F/-10C, lEnduro peut filmer - en moyenne - jusquà 50 minutes de séquences 4K/120, ou 76 minutes de 4K/60.

Encore une fois, cest à ce moment-là que la température de la batterie est si basse, ce qui signifie quil fait probablement beaucoup plus froid dans lenvironnement dans lequel lappareil photo est utilisé.

Même en filmant dans des températures estivales typiques de 77 F/25 C, il peut enregistrer jusquà 51 minutes de 4K/120 (40 % daugmentation sur la batterie standard) ou 71 minutes de 4K/60 (13 % daugmentation sur la batterie standard).

Pour ceux qui tirent sur des choses comme le ski (ou tout autre sport dhiver) dans les montagnes froides, ou font beaucoup de prises de vue pendant les étés chauds, la batterie pourrait changer la donne.

Lors dune utilisation régulière à des températures modérées, si vous enregistrez à des fréquences dimages plus élevées - en poussant lappareil photo à ses limites denregistrement - vous remarquerez une amélioration considérable.

Comme mentionné, la nouvelle batterie sadapte aux deux modèles les plus récents de GoPro phare : Hero 10 Black et Hero 9 Black. Il est disponible à lachat auprès de GoPro dès maintenant et coûte 24,99 $/24,99 £ aux États-Unis et au Royaume-Uni .