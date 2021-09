Lancement de la GoPro Hero 10 Black, la caméra alimentée par GP2 peut filmer en 4K à 120 ips

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - GoPro a dévoilé la dernière dune longue lignée de caméras daction haut de gamme. Le Hero 10 Black reprend le design mis à jour du Hero 9 , mais contient des cerveaux beaucoup plus puissants.

La clé des capacités de la nouvelle caméra est la version mise à jour du processeur personnalisé de lentreprise, appelée GP2. Cela a permis un enregistrement à haute fréquence dimages à des résolutions élevées, une meilleure stabilisation et des performances globales plus rapides.

La caméra peut filmer à une résolution incroyable de 5,3K à 60 images par seconde ou à une résolution 4K à 120 images par seconde. Cela signifie une vidéo au ralenti 4x en résolution 4K. Ou, si vous voulez aller plus lentement, il y a une résolution de 2,7K à 240 images par seconde (ou 8x).

squirrel_widget_6077974

Ceci est rendu possible par un nouveau capteur dappareil photo de 23,5 mégapixels, ce qui signifie également que vous pouvez saisir des images fixes de 15,8 mégapixels à partir dune vidéo de 5,3K.

Quant à la photographie fixe, le Hero 10 Black prend 23 mégapixels en mode rafale, mode photo de nuit, SuperPhoto et RAW.

Comme son prédécesseur, le Hero 10 est doté de la technologie HyperSmooth qui est - essentiellement - une stabilisation électronique avancée de lappareil photo. Cela signifie des images vraiment fluides - presque comme un cardan - même lorsque vous courez avec dans votre main, notre vélo de montagne sur un terrain accidenté.

Le seul inconvénient est que si vous souhaitez utiliser la dernière fonctionnalité HyperSmooth, vous ne pouvez pas utiliser les options denregistrement à la fréquence dimages la plus élevée. Cela fonctionne cependant dans le réglage 4K/60, vous pouvez donc toujours obtenir des images nettes et rapides avec elle allumée.

De plus, GoPro a mis à jour le nivellement de lhorizon intégré à la caméra. La société a augmenté la limite dinclinaison de 27 degrés dans le Hero 9 à 45 degrés dans le Hero 10, lors de la prise de vue jusquà 4K/60, ou 2,7K/120.

Ce ne sont pas les seules améliorations cependant. GoPro a également rendu le couvre-objectif plus durable et hydrophobe, ce qui signifie que lorsquil est mouillé, leau glisse plus rapidement que les versions précédentes pour garantir que vos images ne sont pas gâchées par de grosses gouttes deau sur le verre.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 23 Juin 2021 Le Prime Day 2021 est maintenant lancé !

De plus, il peut être utilisé en mode webcam si vous le souhaitez, en utilisant lécran avant pour cadrer votre prise de vue. De plus, la qualité de limage en streaming en direct a été améliorée.

Le processeur GP2 et le nouveau capteur présentent des avantages supplémentaires. Comme, des performances améliorées en basse lumière où le bruit est visiblement plus faible dans ces conditions déclairage moins quidéales.

Dans lensemble, il sagit dune assez grosse augmentation de spécifications par rapport au Hero 9 et qui pourrait convaincre les acheteurs précédents de mettre à niveau. Il conserve le même design, y compris les bras de montage intégrés et utilise également la même batterie.

Le Hero 10 sera disponible au prix de 379,98 £ pour ceux qui ont un abonnement GoPro ou ceux qui lachètent avec un. Sans labonnement, cela coûtera 479,99 £ au Royaume-Uni.