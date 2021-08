Nouvelles images de GoPro Hero 10 divulguées montrant les spécifications et la conception clés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le père de toutes les caméras daction est sur le point datteindre les deux chiffres. Cest vrai, GoPro va bientôt sortir la 10e itération de son emblématique caméra daction Hero, et nous avons trouvé des photos despionnage assez claires de ce à quoi cela va ressembler et même quelques détails de spécifications.

Tout dabord, à quoi ressemble le Hero 10 ? Eh bien, comme vous pouvez vous y attendre, pas trop différent. GoPro a assez bien établi son langage de conception et sy est tenu dans toutes les versions depuis loriginal, il nest donc pas surprenant quil sen tienne à quelque chose qui fonctionne. Ce qui est différent, cest la marque, qui est maintenant dans le bleu clair de la GoPro. Il conserve toujours les mêmes doubles écrans à lavant et à larrière, ainsi que le support escamotable.

Les plus grandes différences se trouvent à lintérieur, ce que vous espérez et attendez. Tout tourne autour du processeur GP2 dont on dit quil apporterait des changements importants. Lun de ces changements est laugmentation à 60FPS à 5K, ce qui sera sans aucun doute bien plus que ce dont la plupart dentre nous auront jamais besoin, mais nous le voulons certainement quand même. Cela signifie que la stabilité de limage sera encore meilleure, en combinaison avec une technologie HyperSmooth 4.0 apparemment mise à jour. Les vidéos 2K peuvent désormais aller jusquà 120FPS, tandis que le 1080p va jusquà 240FPS. Cela signifie que de superbes prises de vue au ralenti sont possibles avec cet appareil photo.

Quoi de neuf? Le capteur semble passer de 20MP à 23MP, et la qualité photo a inclus Raw au SuperPhoto et HDR sur le Hero 9. Si les années précédentes se passent, nous pouvons nous attendre à ce que GoPro sorte le Hero 10 entre septembre et octobre. Cependant, il ny a aucune information sur les prix à ce stade.