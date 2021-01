Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - GoPro a annoncé une nouvelle mise à jour du micrologiciel via son programme expérimental GoPro Labs qui permettra une multitude de nouvelles fonctionnalités, permettant des moyens intéressants de contrôler votre caméra si vous êtes un utilisateur `` pro . Et certains dentre eux semblent vraiment utiles.

La plupart des mises à jour tournent autour de divers déclencheurs denregistrement et de capture, dont lun est un déclencheur de mouvement. Vous pouvez utiliser le gyroscope et / ou laccéléromètre de votre caméra pour démarrer lenregistrement uniquement lorsque la caméra est en mouvement. Donc, si vous faites du vélo - par exemple - et que vous vous arrêtez, lenregistrement sarrêtera.

De même, vous pouvez utiliser le déclencheur dalimentation USB pour faire de même lorsquil détecte une alimentation externe via son port USB-C, ce qui signifie quil pourrait fonctionner comme une dashcam, en supposant que vous disposiez de suffisamment de stockage sur votre carte mémoire.

Afin de servir la capacité de déclenchement de mouvement, GoPro a amélioré la détection de mouvement pour sassurer quelle est disponible dans tous les modes vidéo, indépendamment de la fréquence dimages et de la résolution.

Dautres nouvelles fonctionnalités, notamment un mode à réglage unique ou à un bouton, où toute personne utilisant lappareil photo ne peut que démarrer ou arrêter la capture et empêcher les changements de mode accidentels de se produire en appuyant sur le mauvais bouton.

Il existe un mode de diffusion en direct simplifié qui peut commencer à enregistrer beaucoup plus tôt après la connexion à un réseau Wi-Fi spécifique et de nouveaux modes dexposition pour définir les verrous dexposition chronométrés et les paramètres de vitesse dobturation minimale.

Toutes ces fonctionnalités expérimentales seront disponibles au téléchargement sur GoPro.com/Labs à partir daujourdhui et sont compatibles avec les Hero 9 Black, Hero 8 Black , Hero 7 Black et GoPro Max .

Écrit par Cam Bunton.