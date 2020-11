Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - GoPro est désormais synonyme de caméras daction et pour une bonne raison. Ces appareils sont de solides performances, des caméras daction robustes regorgeant de fonctionnalités et ils sont maintenant moins chers pour le Black Friday.

Il existe un certain nombre de caméras disponibles avec des remises assez décentes qui les rendent un peu plus attrayantes.

La GoPro HERO 9 Black est la dernière de la gamme et offre une résolution de capture allant jusquà 5K avec un capteur de 23,6 MP, des écrans avant et arrière, une diffusion en direct, les modes HyperSmooth et TimeWarp et bien plus encore. Malgré son âge (il na été lancé quen septembre 2020), il est déjà réduit pour le Black Friday avec 50 £ de réduction au Royaume-Uni, ce qui en fait 379,99 £ et 50 $ aux États-Unis où il est de 399 $ .

Si cest encore un peu exagéré pour votre budget, ne vous inquiétez pas car les appareils photo plus anciens sont également en vente:

Caméra daction numérique étanche GoPro HERO7 Black - économisez 18,37 £, était de 249,99 £, maintenant 231,62 $: Lancien HERO7 vaut toujours la peine dêtre considéré avec de nombreuses fonctionnalités, notamment la stabilisation vidéo HyperSmooth, 8 x capture au ralenti, la diffusion en direct 720p et plus encore. Voir cette offre sur Amazon UK

Lancien HERO7 vaut toujours la peine dêtre considéré avec de nombreuses fonctionnalités, notamment la stabilisation vidéo HyperSmooth, 8 x capture au ralenti, la diffusion en direct 720p et plus encore. Voir cette offre sur Amazon UK Caméra daction numérique étanche GoPro HERO8 Black - économisez 50 $, était de 349 $, maintenant 299 $: le nouveau Hero8 est une force avec laquelle il faut compter. Nous lavons fortement recommandé lorsque nous lavons examiné en 2019 et nous ferions toujours la même chose maintenant. Voir cette offre sur Amazon US

le nouveau Hero8 est une force avec laquelle il faut compter. Nous lavons fortement recommandé lorsque nous lavons examiné en 2019 et nous ferions toujours la même chose maintenant. Voir cette offre sur Amazon US Caméra daction numérique étanche GoPro Max 360 - économisez 85 £, était de 479,99 £, maintenant 394,98 £: Si vous recherchez quelque chose de spécial capable de capturer des images à 360 degrés également, alors la GoPro Max est celle vers laquelle vous tourner. Grâce à cette offre, ce nest plus le prix maximum. Voir cette offre sur Amazon UK

Écrit par Adrian Willings.