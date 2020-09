GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero 9 Black: Quelle est la différence?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - GoPro la enfin fait: mettre un écran couleur à lavant dune caméra, en lalignant davantage sur le DJI Osmo Action, et pendant ce temps-là, nous avons décidé que nous avions également besoin dune batterie plus grosse. Cela signifie que vous pouvez enfin vous voir lorsque vous filmez et que vous pouvez filmer plus longtemps.

Cela dit, son prédécesseur - le Hero 8 Black - était et est toujours une excellente caméra daction. Alors, devriez-vous trouver le supplément pour le 9 ou le Hero 8 fera-t-il tout ce dont vous avez besoin aussi?

Héros 8: 66,3 x 48,6 x 28,4 mm

Héros 9: 71,0 x 55,0 x 33,6 mm

Hero 8: écran détat monochrome à lavant

Hero 9: écran daperçu en direct couleur à lavant

Les deux: bras de montage intégrés

Les deux: écran tactile couleur à larrière, Hero 9 plus grand

Les deux: étanche à 10 m

Le Hero 8 Black était un produit important pour GoPro, libérant lentreprise des contraintes de devoir adapter sa technologie à un corps de taille spécifique, juste pour quelle rentre dans les accessoires de montage. Au lieu de cela, il a intégré des bras de montage au bas de la caméra, vous permettant de le monter sur tous les accessoires, sans coque à clipser, et cela est revenu dans le Hero 9.

Cela a vu GoPro augmenter la taille de sa caméra daction phare dune quantité notable - mais pas énorme. Il est de quelques millimètres plus haut, plus large et plus épais que le 8 Black, mais le compromis devrait en valoir la peine pour une batterie plus grosse et des composants internes plus puissants. De plus, le plus grand écran et lécran couleur à lavant.

En parlant de ces écrans, lécran avant du dernier modèle est en couleur et peut être utilisé comme un affichage de prévisualisation en direct, tandis que le 8 Black a laffichage détat monochrome plus traditionnel qui ne vous montre que les informations détat.

Les deux caméras présentent une conception similaire en termes de placement des boutons et des ports. Ils ont tous deux le déclencheur sur le dessus et le bouton de mode / dalimentation sur le bord gauche. Cependant, le bouton de mode / dalimentation de la 9e génération dépasse davantage de la surface et est beaucoup plus facile à appuyer et à sentir sans regarder. Le bouton du Hero 8 affleure la surface et est donc pratiquement impossible à trouver au toucher.

Juste en dessous, le Hero 9 dispose également dun haut-parleur conçu pour pomper de leau, une fonctionnalité similaire à celle quApple utilise dans ses montres depuis un certain temps. Donc, si vous le prenez sous leau pour tester sa résistance à une profondeur de 10 m, il expulsera toute eau qui sinfiltre dans les canaux des haut-parleurs.

Hero 8: jusquà 4K / 60 FHD / 240 images

Hero 9: jusquà 5K / 30, 4K / 60, FHD / 240

Les deux: diffusion en direct 1080p

Les deux Heros prennent en charge une large gamme de combinaisons de résolution et de fréquence dimages à différentes distances focales, grâce aux «objectifs numériques» intégrés au logiciel.

En ce qui concerne la résolution, le Hero9 est le champion ici. Il peut filmer jusquà une résolution de 5K au rapport 16: 9 avec des «objectifs» larges, linéaires et étroits. En résolution 4K, il peut aller jusquà 60 images par seconde et jusquà 240 images par seconde à 1080p. Il peut également filmer à une résolution de 2,7k et à diverses résolutions en utilisant jusquà 4K au rapport 4: 3. Hero 8 est similaire, sauf quil atteint une résolution 4K. Il ne comporte pas non plus de fonction de nivellement dhorizon disponible à certains paramètres.

Les deux caméras peuvent être utilisées pour la diffusion en direct et les deux peuvent le faire à une résolution de 1080p. Les deux utilisent également une combinaison dEIS et dalgorithmes pour stabiliser le métrage à laide dune fonctionnalité appelée HyperSmooth. Avec le Hero 9, cela a été amélioré, le rendant encore plus fluide quauparavant tout en offrant également la fonction de nivellement de lhorizon. De plus, si vous achetez lobjectif Max supplémentaire, vous obtenez un nivellement de lhorizon sur tout, même lorsque vous faites pivoter la caméra à 360 degrés.

Hero 8: images fixes de 12 MP

Hero 9: images fixes de 20 MP

Les deux: SuperPhoto + HDR

Les deux: prise en charge RAW

Hero 8: batterie 1220mAh

Hero 9: batterie 1720mAh

Les deux: puce GP1

Il existe deux grandes améliorations de performances avec le Hero 9: la résolution photo et lautonomie de la batterie. Il dispose dun capteur de 20 mégapixels par rapport au capteur de 12 mégapixels du modèle précédent. De même, il dispose dune batterie de plus grande capacité, avec 500 mAh supplémentaires en plus de la batterie 1220 mAh de la 8e génération pour un total de 1720 mAh.

GoPro dit que vous obtiendrez un temps de capture vidéo supplémentaire de 30% avec cette batterie, ce qui est certainement utile pour les caméras daction. Il ny a rien de pire que de décharger la batterie lors dune session de descente en vélo.

Les deux caméras ont le même processeur dimage / de données - appelé GP1 - et prennent en charge la capture dimage RAW ainsi que le traitement dimage HDR avancé de GoPro.

Hero 8: 299 $ avec un abonnement (349 $ sans)

Hero 9: 399 $ avec un abonnement (499 $ sans)

Le moyen le plus économique dacheter une nouvelle caméra Hero consiste à souscrire un abonnement annuel à GoPro. Si vous achetez le Hero 8 avec labonnement, lappareil photo vous coûtera 299 $ / 279 £, tandis que le Hero 9 est de 399 $ / 329 £. Si vous achetez les caméras sans abonnement, le Hero 8 coûte 349 $ / 329 £ et le Hero 9 est de 499 $ / 429 £.

Compte tenu de la valeur ajoutée de labonnement - qui vous offre un stockage illimité dans le cloud, une caméra de remplacement lorsque la vôtre se brise et des remises sur les accessoires - il est tout à fait logique dopter pour cela avec des dépenses initiales plus faibles. Vous obtenez un abonnement de 12 mois payé à lavance avec ce prix. GoPro espère évidemment que les utilisateurs resteront plus dun an et continueront de sabonner par la suite.

Compte tenu de la différence de prix, le Hero 8 Black est en fait dun très bon rapport qualité-prix. Cest 100 $ / 100 £ moins cher que le Hero 9 mais fait beaucoup des mêmes choses.

Cela dit, avec son nouvel écran couleur, son capteur de résolution plus élevée et sa durée de vie de la batterie plus longue, la dépense supplémentaire en vaut vraiment la peine pour le Hero 9. Surtout si lon considère que son prix avec labonnement nest quun peu plus élevé que le prix du Hero. 8 Noir sans abonnement.

Si vous voulez la meilleure caméra daction, prenez le Hero 9. Si vous préférez économiser de largent, ou si vous venez dun modèle plus ancien comme le Hero 5 ou Hero 6, le Hero 8 vous fera très bien et est toujours une mise à niveau majeure sur ces deux.

Écrit par Cam Bunton.