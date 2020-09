GoPro Hero 9 Black est livré avec un écran couleur avant, une vidéo 5K et une durée de vie de la batterie plus longue

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - GoPro a officiellement dévoilé un nouveau héros, et il sappelle le Hero 9 Black. Bien quil emprunte le design remanié du Hero 8 à partir de 2019, les composants internes et ses capacités se sont améliorés.

En commençant par le changement le plus évident: Hero 9 Black a pour la première fois un écran couleur à lavant. Cest un écran de 1,4 pouces qui peut être utilisé pour voir un aperçu en direct ou voir létat de la prise de vue. Les années précédentes, cet écran était plus petit et uniquement monochrome, utilisé pour afficher des informations détat de base.

Lécran tactile à larrière est également amélioré. GoPro la équipé dun écran tactile plus grand de 2,27 pouces avec des capacités de zoom tactile, vous permettant de zoomer numériquement très facilement.

Bien sûr, ce ne serait pas une nouvelle GoPro sans des outils de photographie et de vidéographie plus avancés. Il possède un nouveau capteur de 20 mégapixels, qui est maintenant utilisé pour vous offrir une vidéo de résolution allant jusquà 5K.

À sa plus grande netteté, il peut capturer des vidéos jusquà 30 images par seconde, mais est toujours capable de filmer des vidéos 4K à 60 images par seconde. Ou, si vous voulez un ralenti, vous pouvez prendre des photos à 240 images par seconde à une résolution de 1080p.

Il existe également une batterie plus grande, GoPro affirmant que vous obtiendrez jusquà 30% dautonomie en plus. Cest suffisant pour faire une différence, mais pas assez pour dissuader les utilisateurs dacheter une pièce de rechange.

HyperSmooth - le système de stabilisation avancé basé sur un algorithme - a maintenant augmenté ses capacités, assurant des images encore plus fluides et un nivellement automatique de lhorizon dans lappareil photo.

TimeWarp, la fonction dhyperlapse fluide est également en cours damélioration et ne propose pas doptions de vitesse réelle et de demi-vitesse ralenties. Il existe également une vidéo HDR Night lapse, pour des vues accélérées plus spectaculaires et améliorées dans des situations de très faible luminosité.

Si vous utilisez le nouveau Max Lens Mod à 99 $ - essentiellement un objectif supplémentaire stabilisé - vous obtenez une vidéo HyperSmooth encore plus fluide, ainsi quune distance focale de caméra Max SuperView encore plus large. Vous pouvez également activer une fonction de verrouillage dhorizon qui maintient lhorizon en position même lorsque vous faites pivoter la caméra de 360 degrés. Cela permet des effets assez sympas en vidéo.

La GoPro Hero 9 Black est disponible à lachat aujourdhui. Aux États-Unis, cela vous coûtera 499 $, ou si vous prenez un abonnement GoPro de 12 mois, vous pouvez acheter la caméra pour 100 $ de moins: 399,98 $. Hero 8 Black et Hero 7 Black restent en vente à 349 $ et 249 $ respectivement. Au Royaume-Uni, le prix est fixé à 429,99 £, ou 329,98 £ si vous avez un abonnement GoPro.

Écrit par Cam Bunton.