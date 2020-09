GoPro Hero 9 sera lancé le 16 septembre, annonce la société

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - GoPro a annoncé par teaser quelle lancerait la caméra Hero 9, très répandue, le 16 septembre.

La vidéo teaser du Hero 9 Black - publiée sur Twitter et intégrée ci-dessous - dit simplement "plus de résolution, plus de tout" avant de révéler la date de lancement.

En dehors de cela, tout ce que nous obtenons est un aperçu de quelques images tournées sur lappareil photo, et un petit aperçu de certains des éléments de conception familiers qui semblent être les mêmes que le Hero 8 Black .

En ce qui concerne les spécifications, beaucoup de choses ont déjà été révélées grâce à quelques fuites de pré-lancement. La clé parmi les premières fuites était limage montrant lemballage , qui montrait toutes les principales caractéristiques.

Cet emballage a montré que lappareil photo comportera un capteur de résolution plus élevée, passant de 12 mégapixels à 20 mégapixels. Il devrait également enregistrer dans des résolutions allant jusquà 5K / 30 et disposer dune batterie plus grosse que son prédécesseur.

Le seul grand changement visuel est lécran couleur à lavant, ou du moins, cest ce que les fuites ont indiqué. GoPro semble passer de sa tradition doffrir un écran monochrome de base pour des informations de capture simples à un écran couleur approprié, ce qui explique probablement la plus grosse batterie.

Dautres rumeurs incluent la mise à jour de TimeWarp, des images 4K à 60 ips et la prise en charge des photos HDR et RAW. Il reste à voir si lune de ces rumeurs se concrétise ou non, mais heureusement, nous navons pas longtemps à attendre.

Écrit par Cam Bunton.