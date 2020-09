La GoPro Hero 9 aura une batterie beaucoup plus grosse et un enregistrement vidéo jusquà 5K30

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Suite à une fuite qui a révélé que la GoPro Hero 9 Black comporterait un écran couleur à lavant, des détails supplémentaires ont maintenant été révélés à la suite dune fuite de détail de paquet et de batterie.

Comme dhabitude pour les emballages Hero, les principales spécifications sont répertoriées sur le côté de la boîte, avec les principales caractéristiques mises en évidence sur le devant.

La caméra daction phare de cette année sera dotée dun capteur de 20 mégapixels de plus haute résolution, contre le capteur de 12 mégapixels utilisé dans le Hero 8 Black en 2019 .

Nous allons également obtenir une résolution maximale de 5K pour enregistrer des vidéos à 30 images par seconde, une résolution 4K à 60 images par seconde, ainsi quune résolution Full HD (1080p) à 240 images par seconde ainsi quune diffusion en direct 1080p.

Cela signifie jusquà 8x de vidéo au ralenti, plus une version améliorée de TimeWarp qui permet de filmer des séquences hyperlapse ultra-fluides entièrement à la main.

Pour les photos fixes, lemballage révèle que nous aurons toujours le support HDR et RAW, et tout cela intégré dans une unité qui peut survivre à des profondeurs allant jusquà 10 mètres dans leau.

La plus grande nouveauté est sans doute la plus grosse batterie. WinFuture - les journalistes originaux de lhistoire - déclarent que la nouvelle batterie aura une capacité de 1720 mAh et est environ 40% plus grande que la précédente.

Une batterie plus grosse signifie une nouvelle station de chargement de batterie, et donc une nouvelle de celles-ci sera également lancée, vous permettant de charger deux batteries à la fois.

Cependant, rien na été dit spécifiquement sur la façon dont cette batterie plus grosse améliorera la durée denregistrement. Il se peut simplement que la capacité supérieure soit nécessaire pour conserver les mêmes performances avec toutes les fonctionnalités ajoutées.

Nous prévoyons de filmer des vidéos à des résolutions plus élevées, avec des algorithmes de traitement plus puissants pour TimeWarp, et lécran couleur à lavant consommera plus dénergie que le Hero 8 Black.

Écrit par Cam Bunton.