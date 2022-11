Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Fujifilm a dévoilé le dernier né de sa gamme d'appareils photo de la série X, et celui-ci ajoute de sérieuses capacités de photographie et de vidéo à son habituel design classique et rétro.

Ces dernières années, le modèle X-T a été un exemple étonnant de l'association d'excellentes capacités de photographie et de vidéo à un look classique, et le X-T5 n'est pas différent.

Ce dernier modèle s'articule autour d'un capteur CMOS de 40,2 mégapixels qui, associé au moteur de traitement d'image de Fujifilm, permet d'obtenir des images d'une grande netteté, aux couleurs et à la profondeur exceptionnelles, avec peu de bruit. De plus, il est capable de reconnaître et de faire rapidement la mise au point sur des animaux, des oiseaux, des personnes et d'autres sujets populaires.

Le capteur est également stabilisé. Le dernier appareil photo grand public haut de gamme de Fujifilm offre jusqu'à sept niveaux de stabilisation grâce à son système IBIS à 5 axes, ce qui devrait garantir que vos photos ou vidéos ne seront pas gâchées par un tremblement de la main.

Les vidéastes sont également bien servis, avec une résolution vidéo allant jusqu'à 6,2K à 30 images par seconde, ou un mode 4K qui suréchantillonne le métrage 6,2K pour offrir un contenu 4K très net. Le tout avec une profondeur de couleur 4:2:2 de 10 bits, ce qui devrait faire le bonheur des monteurs vidéo, notamment ceux qui font beaucoup de correction de couleur ou d'étalonnage.

Ajoutez à cela le fait que vous pouvez enregistrer en externe sur un périphérique HDMI Atomos avec le format Apple ProRes RAW 12 bits à 6,2K/30, et vous obtenez beaucoup de flexibilité de la part d'un fabricant de caméras qui se concentre généralement sur la photographie.

Comme les modèles précédents, le boîtier dispose de molettes dédiées à l'ISO, à la vitesse d'obturation et à l'exposition, ce qui vous permet d'accéder facilement aux paramètres dont vous avez le plus besoin. Et tout cela dans un boîtier qui pèse 50 grammes de moins que le X-T4 qui l'a précédé.

Il est également doté d'un nouvel écran inclinable dans trois directions, mais malheureusement pas d'un véritable écran orientable. Il ne peut pas être orienté vers l'avant, mais il peut être utilisé sous différents angles, notamment pour les prises de vue en contre-plongée en orientation portrait. Cet écran LCD de 1,84 million de points est rejoint par un viseur interne de 3,69 millions de points.

Comme c'est apparemment la norme pour les appareils photo sans miroir haut de gamme, le X-T5 dispose de deux emplacements pour carte SD sur le côté droit, ainsi que d'une série de ports sur le côté gauche, dont un USB-C pour le transfert et la charge, une sortie HDMI, un port d'obturation à distance et un port 3,5 mm pour les microphones.

Le Fujifilm X-T5 est attendu dans les magasins le 17 novembre, et sera disponible en noir ou en argent au prix de 1699,95 $ pour le boîtier uniquement aux États-Unis, ou 1699 £ au Royaume-Uni.

Écrit par Cam Bunton.