Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans le monde des appareils photo instantanés, Fujifilm règne à peu près en maître, non seulement pour la qualité des prises de vue que sa gamme dappareils photo offre, mais aussi pour la commodité offerte par ses paquets de films Instax minces et vendus dans le monde entier.

Maintenant, il lance une nouvelle caméra Instax, lInstax Mini 40, et cela ressemble à un excellent ajout à une ligne qui sadresse déjà à ceux qui ont des goûts mignons ou poppish. Il a un design plus mature qui a lair absolument superbe et un prix alléchant à seulement 89,99 £ ou 99,99 $.

Lattrait dun appareil photo Instax réside dans sa facilité dutilisation, et le Mini 40 oblige sur ce front, avec une fonction dexposition automatique qui devrait permettre de superbes expositions sans aucun tripotage grâce à un capteur de lumière qui ajuste la vitesse dobturation et le flash rapidement. .

Il est également idéal pour prendre des selfies, avec un mode dédié activé en tirant sur le bord avant de lobjectif, pour obtenir des gros plans encore meilleurs. De plus, un petit miroir pratique facilite lencadrement de vos selfies.

Lappareil photo utilise un film Instax Mini standard, ce qui signifie que vous pouvez trouver de nombreuses options en termes de bordures et de chimie des couleurs, mais Fujifilm lance également un nouveau film Instax avec le lancement - Feuille de contact, qui ressemble un peu à une véritable feuille de film, avec bordures noires et détails orange, ce qui semble assez chic.

Dans lensemble, cette conception fait que lInstax Mini 40 ressemble immédiatement à lune des perspectives les plus attrayantes pour tous ceux qui cherchent à se lancer dans la photographie instantanée, et nous avons hâte den mettre la main sur un pour voir comment il sen sort. Il sera mis en vente le 21 avril.

Écrit par Max Freeman-Mills.