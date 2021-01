Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fujifilm a longtemps déclaré quil ne ferait pas de capteur plein format pour un appareil photo. Au lieu de cela, il se concentre sur le format moyen, sa série GFX offrant un capteur massif de niveau supérieur avec une résolution significative.

Et maintenant, il offre la prochaine étape de ce voyage: le GFX 100S. Ce monstre de 102 mégapixels est beaucoup plus petit que le GFX 100 dorigine, visant un nouveau public et remplaçant le modèle 50S antérieur.

Voici les différences entre les appareils photo moyen format Fujifilm GFX 100 et 100S.

GFX 100: 156 x 144 x 75 mm / 1400 g

GFX 100S: 150 x 104 x 44 mm / 900 g

Les deux appareils photo: objectifs à monture Fujifilm G

GFX 100S uniquement: résistant aux intempéries

Cest le différenciateur clé. Fuji a réduit 30% de la taille et 500 g du GFX 100 dorigine dans le GFX 100S. Cest un appareil photo beaucoup plus petit et plus léger - encore plus que lancien G50S.

Les deux appareils photo utilisent toujours le système dobjectif à monture G, donc il ny a pas de changement ici, cest juste que vous obtenez maintenant un boîtier beaucoup plus petit qui, de manière critique, est également résistant aux intempéries (aucune évaluation exacte fournie) afin que vous puissiez lutiliser avec plus de confiance sur le terrain .

Les deux appareils photo: capteur moyen format 102 mégapixels (43,8 × 32,9 mm) Baie Bayer, pas de conception CMOS X-Trans Sensibilité ISO 100-102 400

GFX 100: stabilisation dans le corps (IBIS) à 5,5 arrêts

GFX 100S: Nouveau système IBIS à 6 arrêts

Sous le capot des deux caméras, il y a le même capteur et le même processeur. Cela signifie les mêmes images de 102 mégapixels et les résultats de lun ou lautre appareil photo.

Cependant, le GFX 100S, pour être plus petit, a dû repenser de nombreux composants - il y a un nouvel obturateur, un changement de batterie, un nouveau système de stabilisation dans le corps (IBIS) - ce qui a conduit à une stabilisation plus avancée jusquà 6 arrêts cette fois-ci.

GFX 100: EVF interchangeable, 0,5 pouces, 5,76 m-points, 0,86x mag

GFX 100S: EVF fixe, 3,69 m de points, 0,77x mag

Les deux caméras: LCD 3,2 pouces, 2,36 m de points

Les deux caméras: plaque supérieure LCD 1,8 pouces

En rendant le GX 100S plus petit, le viseur électronique est également fixé dans le corps. Vous ne pouvez pas lenlever, vous ne pouvez pas lincliner. Il est fixé en position dans un style plus DSLR. Cela ne conviendra pas à toutes les configurations de studio, mais si vous êtes lié au studio, le modèle précédent à bas prix pourrait avoir plus de sens.

Les deux caméras disposent du même écran LCD à larrière et dune plaque supérieure intégrée pour des réglages et des commandes rapides. Ce dernier est de la même taille dans le 100S, bien que le corps soit beaucoup plus petit.

Les deux caméras: autofocus à détection de phase (PDAF) de 3,78 m pixels

GFX 100: batterie NP-T125 (jusquà 400 images)

GFX 100S: batterie NP-W235 (jusquà 460 images)

GFX 100: poignée de batterie verticale intégrée

GFX 100S: pas de prise de batterie verticale

Le GFX 100 dorigine a une poignée de batterie intégrée pour permettre une prise en main plus facile de lorientation portrait et paysage. Cela a disparu dans le GFX 100S pour des raisons déchelle - et vous ne pouvez pas en ajouter un non plus. Il est vendu tel quel, sans option daccessoire. Le tout au nom de la petite taille.

La batterie amovible a également progressé dans le 100S, vous pouvez donc économiser plus de cadres par charge.

En termes de fonctionnement, les deux caméras disposent du même système AF à détection de phase, mais le 100S a des modifications mineures pour améliorer la détection du visage / des yeux et le suivi à distance. Les deux peuvent tirer jusquà -5,5 IL, donc dans des conditions de très faible luminosité.

GFX 100 (boîtier seul, au lancement): 9999 £ / 9999 €

GFX 100S: 5 499 £ / 5 999 €

La grande poussée ici est que le GFX 100S est beaucoup moins cher que le GFX 100 dorigine - ce nest pas seulement le poids qui a été réduit, il approche la moitié du prix. La seule chose que vous perdez vraiment dans le 100S est la possibilité de retirer ou dajuster le viseur.

Cest généralement une bonne nouvelle pour ceux qui recherchent un appareil photo plein format haut de gamme et qui pourraient être tentés de dépenser un peu plus sur cette solution de format moyen à la place.

Écrit par Mike Lowe.