Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le modèle bébé de la gamme dappareils photo sans miroir Fujifilm reçoit une mise à jour sous la forme du X-E4.

Ce modèle sans miroir a un style similaire à celui du X100V , mais comprend la monture X afin de changer dobjectif pour différentes vues du monde.

En parlant de vues différentes, le X-E4 ajoute un écran LCD basculant vers lavant pour la première fois dans la série X, permettant cet angle de selfie ou de vlog pour ceux qui ont besoin de se cadrer.

Cela va au-delà des commandes de lécran tactile, qui ont été ajoutées pour la première fois dans le modèle précédent X-E3 .

Il existe également un viseur électronique intégré (EVF) pour que vous puissiez utiliser votre œil jusquà lappareil photo pour la composition, ce qui est également pratique lorsquil y a beaucoup de lumière vive qui rendrait le cadrage basé sur lécran autrement délicat.

À lintérieur, cet appareil photo léger abrite la même combinaison X-Trans CMOS 4 et X-Processor 4 de 26,1 mégapixels que celle que vous trouverez dans le X-S10 - cette caméra étant celle qui visait à simplifier la disposition et les commandes de la série. .

On dit que la mise au point automatique est bonne jusquà -7EV, ce qui signifie que les conditions de très faible luminosité ne devraient pas être gênantes, tandis que la mise au point est disponible sur 100% du cadre.

Envie de vitesse? Il existe une option de prise de vue en rafale à huit images par seconde (8 ips). Et avec lAF sur le visage et lAF sur les yeux, il est même possible de verrouiller les visages et / ou les yeux des sujets pour plus de précision.

Le Fujifilm X-E4 sortira en magasin à la toute fin de février 2021, au prix de 799 £, boîtier uniquement en noir ou en argent. Il existe également un ensemble dobjectifs de 27 mm au prix de 929 £.

Écrit par Mike Lowe.