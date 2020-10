Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lune des choses qui est devenue synonyme des appareils photo sans miroir de la série X de Fujifilm est la série de cadrans classiques présents, utilisés pour prendre le contrôle manuel complet des paramètres. Mais le nouveau X-S10 vise à changer cela - car cet appareil photo dentrée de gamme se fixe avec une seule molette de commande pour simplifier les choses.

Ce nest pas Fujifilm qui a un bouleversement total et qui change ses habitudes, cest la société japonaise qui propose une approche alternative et plus "facile daccès" pour ceux qui pourraient être déconcertés par la présence de tant de cadrans sur dautres caméras. Après tout, la concurrence a rarement des configurations aussi complexes.

Examen initial du Fujifilm X-S10 - Lisez notre premier verdict

Cependant, ce nest pas parce quil a simplifié son éthique de conception que le X-S10 a réduit ses spécifications. Cet appareil photo sans miroir - qui utilise les objectifs à monture X - possède le même capteur X-Trans CMOS 4 de 26,1 mégapixels que celui de lappareil photo X-T4 très performant.

Il dispose également dun système de stabilisation dimage à 5 axes très performant, peut prendre jusquà 8 images par seconde, a amélioré la mise au point automatique de détection visage / yeux de la société et une poignée profonde pour une prise sûre sur le corps de lappareil photo.

Le Fujifilm X-S10 sera disponible au prix de 949 £ pour le boîtier uniquement, 999 £ avec le 15-45 mm f / 3,5-5,6, 1299 £ avec le plus avancé 18-55 mm f / 2,8-4 et 1399 £ avec le 16- 80 mm f / 4,0.

Écrit par Mike Lowe.