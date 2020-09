Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous êtes comme nous, vous avez probablement passé beaucoup plus de temps que jamais sur les appels vidéo, les réunions en ligne et le streaming au cours de la dernière année.

Votre webcam est de plus en plus utilisée, mais peut-être avez-vous envisagé de la mettre à niveau vers quelque chose de plus sophistiqué ou souhaitez-vous simplement avoir une meilleure apparence devant la caméra.

La bonne nouvelle est que si vous avez un appareil photo reflex numérique dans votre maison, vous pouvez facilement lutiliser pour mettre à niveau vos appels vidéo et vraiment regarder la pièce en ligne en suivant ce guide.

Au cours des derniers mois, certaines des principales marques dappareils photo ont publié des mises à jour logicielles pour permettre aux utilisateurs dappareils photo numériques populaires dutiliser ces appareils photo comme des webcams en direct.

Panasonic a publié Lumix Tether pour le streaming et Cannon a abandonné son utilitaire de webcam EOS pour faire de même. Ces options sont potentiellement dexcellentes solutions gratuites pour utiliser votre caméra comme webcam, mais uniquement si vous remplissez les bonnes conditions.

Le logiciel ne fonctionne quavec des caméras spécifiques - Panasonic, par exemple, fonctionne avec le Lumix GH5 mais pas le GH4 vieillissant. Votre PC doit également répondre à certaines exigences et le logiciel nest pas complètement stable.

Cela vaut la peine de vérifier dabord ces options, car elles sont gratuites et constituent un excellent moyen de les essayer si vous avez déjà un appareil photo approprié.

Si vous ne disposez pas du bon logiciel, lautre option se présente sous la forme de cartes de capture HDMI. Des appareils tels que Cam Link 4K dElgato vous permettent dutiliser la sortie HDMI de votre appareil photo pour convertir cette vue en quelque chose que votre PC peut utiliser.

Tout simplement, vous branchez un câble HDMI sur votre appareil photo, puis lautre extrémité sur la carte de capture Cam Link 4K. Cela, à son tour, se branche sur un port USB de votre PC ou Mac et vous pouvez ensuite utiliser la caméra à la place dune webcam.

Le Cam Link 4K fonctionne non seulement avec les appareils photo reflex numériques, mais aussi avec toutes sortes dautres appareils photo, y compris les caméscopes et les caméras daction. Vous pouvez vérifier sil est compatible ici , mais ce que nous avons trouvé, cest quil fonctionne avec plus de caméras que le logiciel officiel du fabricant.

Il y a quelques autres choses à penser, comme la façon dont vous allez monter votre appareil photo ou le trépied à utiliser, mais sinon, cela fonctionne parfaitement. Le Cam Link 4K est reconnu par votre ordinateur comme une webcam USB, vous pouvez donc simplement y basculer dans votre logiciel et le faire fonctionner (plus dinformations à ce sujet dans un instant).

Si vous prévoyez dutiliser beaucoup lappareil photo, il vaut la peine de penser à acheter un adaptateur secteur pour ne pas avoir à remplacer les piles constamment.

Ce sont des convertisseurs de batterie que vous pouvez acheter qui remplacent votre batterie rechargeable standard par une qui peut être connectée directement au secteur afin de ne pas manquer de jus au milieu dun appel vidéo. Ils sont différents selon votre appareil photo, mais à titre dexemple, cest celui que nous utilisons avec le Panasonic Lumix GH4.

Vous vous demandez peut-être pourquoi vous utiliseriez un appareil photo reflex numérique à la place de votre webcam. La réponse est assez simple. Vous aurez probablement un meilleur objectif et une meilleure qualité de capture sur cette caméra que nimporte quelle webcam standard que vous pouvez acheter.

Une carte de capture HDMI comme la Cam Link 4K vous permet également de tirer le meilleur parti des capacités vidéo de votre caméra. Là où la plupart des webcams ne peuvent gérer que 720p, le Cam Link autorise jusquà 4K à 30 images par seconde. Ainsi, avec le bon éclairage, votre vidéo sera beaucoup plus professionnelle, nette et satisfaisante aussi.

Une fois branché sur votre appareil photo et votre PC, le Cam Link 4K est assez simple à utiliser. La plupart des applications reconnaissent immédiatement le Cam Link 4K comme une webcam USB. Si cela ne fonctionne pas lorsque la caméra est allumée, vous pouvez généralement plonger dans les paramètres pour la faire fonctionner.

Configurer Cam Link avec Zoom est très simple. Allumez votre appareil photo et connectez-vous à Zoom. Sil nest pas automatiquement sélectionné comme appareil principal, cliquez sur le rouage des paramètres pour sélectionner le menu doptions.

À partir de là, cliquez sur la vidéo et vous verrez une liste déroulante avec "caméra" à côté. Sélectionnez cela et vous devriez voir toutes les options de caméra disponibles parmi lesquelles choisir.

Si vous avez lancé lapplication et que vous vous êtes lancé directement dans un appel, vous pouvez obtenir les mêmes résultats en cliquant sur la petite flèche en bas à gauche pour arrêter la vidéo, puis en sélectionnant le lien de la caméra à partir de là. Vous devriez alors voir la caméra afficher une vue de votre environnement.

La logique dutilisation de lElgato Cam Link 4K avec Microsoft Teams est essentiellement la même que celle de lutilisation de Zoom.

Ouvrez Teams et cliquez sur licône de votre profil en haut à droite, puis cliquez sur paramètres. Une fois là-bas, accédez aux appareils et cliquez sur le menu déroulant pour la caméra. Encore une fois, vous devriez voir le Cam Link 4K affiché là-dedans. Sélectionnez cela comme une option et vous êtes absent.

Nous avons déjà écrit sur le meilleur équipement à utiliser lors de la diffusion en continu et Elgato Cam Link 4K est certainement un ajout intéressant à cette liste si vous souhaitez améliorer vos efforts en streaming en direct sur Twitch, Facebook ou YouTube.

La bonne nouvelle est quil est vraiment facile dutiliser le Cam Link 4K avec votre logiciel préféré. Que vous utilisiez OBS Studio, OBS Streamlabs ou autre, vous pouvez simplement sélectionner le Cam Link 4K comme source vidéo et lajouter à votre flux.

Dans OBS Studio, par exemple, cliquez sur le bouton plus sous sources. Cliquez ensuite sur le périphérique de capture vidéo et créez une nouvelle source. Dans ce menu, vous pouvez ensuite sélectionner le Cam Link 4K comme caméra choisie.

Ensuite, vous êtes libre dajuster la position et la taille de la vue de votre caméra comme vous le feriez normalement avec nimporte quelle source dans OBS. Que ce soit en taille réelle pour simplement discuter de scènes ou bien dans un coin pour une superposition de jeu avec un filtre décran vert.

Cela vaut la peine de garder à lesprit certaines choses lorsque vous utilisez votre appareil photo de cette façon. Comme vous utilisez le flux HDMI de votre caméra, vous constaterez peut-être que certaines des données que vous voyez habituellement sur votre écran en direct peuvent également apparaître sur le flux de votre caméra en direct dans les applications.

Ainsi, des éléments tels que des niveaux, des histogrammes et des marques de grille peuvent apparaître sur votre visage, ce qui nest pas idéal. La meilleure chose à faire est de plonger dans les paramètres de votre appareil photo et de désactiver ces éléments manuellement.

Vous constaterez également que les modifications apportées aux paramètres de la caméra en direct ne peuvent généralement être effectuées que sur la caméra, plutôt que dans le logiciel. Cela inclut des choses simples comme le réglage de la luminosité, de lISO et de la mise au point. Cependant, le résultat final est bien meilleur que ce que vous trouverez avec les webcams.

Écrit par Adrian Willings.