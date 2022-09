Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les rumeurs indiquent que DJI lancera sa dernière caméra d'action dans le courant du mois.

Selon DealsDrone, une source fiable, nous pouvons nous attendre à ce que la DJI Action 3 ait un look très familier.

-

La marque devrait abandonner la modularité magnétique de la DJI Action 2, pour revenir au facteur de forme original de l'Osmo Action.

DJI Action 3 sortira à la mi-septembre, et son apparence est presque la même que celle de l'Osmo Action pic.twitter.com/piOJMcg4dF- 航拍世家 打手 (@DealsDrone) 20 août 2022

Nous avons adoré le design farfelu de l'Action 2, et serons tristes de le voir partir, cependant, le choix est compréhensible.

La mini caméra magnétique a été victime de problèmes de surchauffe, et la facilité d'utilisation en a également souffert.

Une des principales plaintes était que l'Action 2 enregistrait sur le stockage interne, la sauvegarde sur microSD nécessitait la fixation d'un module et souvent un temps d'attente important.

Pourtant, certains utilisateurs, comme les amateurs de drones FPV, ont adoré la caméra pour son châssis léger et compact, idéal pour être fixé aux machines volantes.

Un retour au design de l'Osmo Action devrait permettre un meilleur refroidissement, une plus grande autonomie de la batterie et une expérience utilisateur plus rationnelle.

Quant à savoir ce que l'Action 3 apportera de plus, il faudra attendre pour le découvrir.

Écrit par Luke Baker.