(Pocket-lint) - Tilta a rapidement transformé son premier accessoire pour la toute nouvelle caméra DJI Action 2 et il a lair fantastique. La cage Tilta est modulaire, tout comme la caméra, ce qui lui permet dêtre utilisée avec le bloc caméra seul ou avec lun des modules attachés. Une cage absorbant les chocs peut être ajoutée autour de la cage de base pour une double protection, transformant la caméra daction diddy en une unité.

La caractéristique la plus intéressante de cette cage est quelle ajoute une entrée USB-C résistante à leau à lappareil photo. Cela signifie que vous pouvez alimenter la caméra avec une source externe, comme une banque dalimentation, sans avoir besoin dun module externe. En standard, vous navez quenviron 25 à 30 minutes dautonomie lorsque vous utilisez la batterie intégrée de lappareil photo, il sagit donc dun ajout très intéressant.

Tilta a également dévoilé sa gamme de modules de filtres magnétiques encliquetables. La gamme comprend un protecteur dobjectif transparent, une sélection de filtres ND et même deux ND variables et un polariseur circulaire.

Le DJI Action 2 possède un objectif intégré non remplaçable, de sorte que ces filtres encliquetables seront certainement populaires auprès de tous ceux qui placent lappareil photo dans des situations risquées, comme lattacher à un drone ou à lextérieur dune voiture .

Tilta na pas encore annoncé les détails sur les prix et la disponibilité, mais ce lancement inspire confiance pour tous ceux qui cherchent à investir dans le nouveau système de caméra.