DJI Pocket 2 intègre une vidéo 4K / 60 100Mbps et HDR dans une minuscule caméra stabilisée

(Pocket-lint) - DJI a dévoilé un successeur à son impressionnant petit appareil photo Osmo Pocket . Il sappelle le DJI Pocket 2 et apporte des capacités denregistrement impressionnantes.

Le premier DJI Osmo Pocket était sa première caméra stabilisée suffisamment petite pour tenir dans une poche, lancée en 2018 et offrant une portabilité inégalée lorsquil sagissait davoir une caméra montée sur un cardan à trois axes. Maintenant, pour 2020, lentreprise a ajouté une charge de puissance et de flexibilité pour laméliorer encore.

Le Pocket 2 présente un design très similaire à lOsmo Pocket et est essentiellement composé dune poignée, dun cardan et dun appareil photo, le tout en un avec un petit écran et la possibilité de connecter votre téléphone et de lutiliser comme un moniteur plus grand. .

Là où il saméliore par rapport à la première génération - en dehors de labandon de la partie «Osmo» de son nom - cest dans la qualité dimage. Il dispose dun capteur plus grand 1 / 1,7 pouce, dun appareil photo équivalent 20 mm et dune ouverture f / 1,8. Cela signifie que les performances en basse lumière se sont améliorées et un objectif à angle plus large.

Il dispose dun capteur de 64 mégapixels qui, par défaut, réduit automatiquement les pixels jusquà 16 mégapixels, mais peut être utilisé à 64 MP en utilisant le mode haute résolution. Mais vraiment, ce sont les capacités vidéo qui seront les plus attrayantes.

Pocket 2 propose un enregistrement vidéo 4K jusquà 60 images par seconde à 100 Mbps, ainsi que le mode vidéo HDR pour augmenter limpact visuel des couleurs, de la luminosité et des ombres.

En utilisant le mode 64 mégapixels, vous pouvez zoomer jusquà 8x, ou si vous utilisez une vidéo 1080p ou des images fixes de 16 mégapixels, vous obtenez un zoom 4x sans perte. Le rendant incroyablement polyvalent.

Laudio sest également amélioré, le nouveau système DJI Matrix Stereo utilise quatre microphones placés autour du Pocket 2 (loin de tout endroit où votre main pourrait saisir) pour capturer laudio.

Lenregistrement sonore ajuste ensuite la direction du son en fonction de la direction dans laquelle vous pointez lappareil photo. Il existe même une capacité de réduction du vent pour arrêter le bruit de déchirement que vous obtenez souvent lorsque le vent souffle sur la surface dun micro.

En tant que DJI, vous obtenez - bien sûr - de nombreux modes de prise de vue intelligents. Le mode Pro vous permet de contrôler manuellement lISO, la vitesse dobturation, lEV, la vitesse dobturation et la mise au point.

ActiveTrack 3.0 vous permet de sélectionner votre sujet et lappareil photo le restera automatiquement verrouillé, que vous bougiez ou que votre sujet bouge. Cest une fonctionnalité similaire à celle de lOM 4.

Il existe des modes ralenti, timelapse, hyperlapse et motionlapse, ainsi que des panoramas et des capacités de diffusion en direct.

DJI Pocket 2 sera mis en vente à partir de fin octobre 2020 et coûtera 339 £ au Royaume-Uni (349 USD et 389 €). Il y a aussi un combo créateur en vente comprenant un mini bâton de contrôle, un support de trépied, un objectif grand angle, une poignée de micro sans fil à tout faire et un micro trépied pour 497 £ (499 $ / 529 €).

Écrit par Cam Bunton.