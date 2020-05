Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La caméra daction 4K HDR de DJI, lOsmo Action, coûte généralement entre 400 $ et 500 $. Mais, en ce moment, sur Amazon (US), vous pouvez lobtenir pour la moitié de cela.

Il coûte 288 $ et est livré avec une carte microSD de 128 Go. Vous bénéficiez également du plan de service Care Refresh de DJI, qui permet jusquà deux unités de remplacement en un an. Même si vous ignorez ces extras, la dernière fois que la caméra daction de DJI a eu autant de réduction de prix, cétait vers Noël. Il a maintenu son prix actuel pendant des mois. Et nous pensons quil ne sera pas mis en vente avant la fin de lannée.

Gardez à lesprit quil sagit de la première caméra daction de DJI . Lorsque la société a lancé lappareil pour la première fois, beaucoup lont considéré comme un peu stupide de sattaquer à un marché que GoPro a défendu - et qui est en déclin. Mais nous ne pensions pas que cétait lhistoire.

Dans notre revue, nous avons noté que DJI a un écosystème de produits en pleine croissance, avec des drones et des cardans qui en constituent une grande partie. Pour ceux qui tournent en plein air, cette action Osmo ajoute une autre arme à cet arsenal, et - pour ceux qui ont des drones DJI et Osmos - cela leur donne une autre caméra portable relativement peu coûteuse à insérer dans ce flux de travail.

Il ne se vend peut-être pas des milliards, mais pour lutilisateur DJI qui veut rester dans lécosystème, cest une bonne caméra supplémentaire qui peut améliorer la créativité.

SQUIRREL_148833