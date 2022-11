Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Canon a dévoilé ce qu'il prétend être son "appareil photo sans miroir plein format le plus rapide", l'EOS R6 Mark II.

Doté d'un nouveau capteur CMOS de 24,2 mégapixels et du même processeur DIGIC X que l'EOS-1D X Mark III, l'appareil est également équipé du moteur autofocus Dual Pixel CMOS AF II de la marque.

Cela lui permet de suivre en temps réel les sujets qui se déplacent dans une scène. Il est également capable, grâce à l'IA, de reconnaître les personnes, les véhicules (y compris les avions et les trains) et les animaux, en veillant à ce que la mise au point soit effectuée sur chacun d'eux.

Le Canon EOS R6 Mark II peut filmer en continu jusqu'à 40 images par seconde. Un mode rafale RAW permet également d'enregistrer jusqu'à 30 images par seconde pour un maximum de 191 images.

La vidéo peut être enregistrée jusqu'à 4K 60p, l'appareil suréchantillonnant la sortie 6K du capteur pour garantir des images nettes. Il est possible d'enregistrer plus de 40 minutes de séquences 4K 60p sans surcharger la caméra. Cette durée peut être portée à 6 heures pour une vidéo 4K 30p - tout dépend de votre carte mémoire, de l'autonomie de la batterie et de la température ambiante.

La vidéo au ralenti est également possible, jusqu'à 179,82 images par seconde en Full HD (1080p).

La connectivitéBluetooth 5.0 et Wi-Fi 5GHz est intégrée, ce qui permet à la caméra de se connecter à un smartphone ou à un autre système de partage sans fil. Elle peut également être connectée à l'aide de l'USB-C haute vitesse. Et, il peut même être utilisé comme webcam sur un PC ou un Mac (ce qui serait un peu exagéré, mais chacun son truc).

Disponible prochainement, le Canon EOS R6 Mark II peut être précommandé au prix de 2 499 $ / 2 779,99 £ / 3 149,99 € pour le boîtier seul, de 3 129,99 £ / 3 549,99 € avec un objectif RF 24-105 F4-7.1 IS STM ou de 3 999,99 £ / 4 549,99 € avec un objectif RF 24-105 F4L IS USM.

Écrit par Rik Henderson.