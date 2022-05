Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Canon a dévoilé ses derniers appareils photo sans miroir, les EOS R7 et EOS R10, et contrairement au reste de ses appareils de la série R, ceux-ci sont dotés de capteurs APS-C.

Les autres boîtiers de la série R de la marque sont au format plein cadre, et donc à des prix prohibitifs. Le format APS-C, quant à lui, offre des prix plus abordables, des facteurs de forme compacts et un cadrage plus important, parfois préférable pour la photographie animalière et sportive.

Il semblerait que ces appareils remplaceront effectivement les anciens 7D Mark II et EOS 80D dans la gamme de Canon, poursuivant ainsi la transition vers des options sans miroir, bien que la marque ne l'ait pas dit officiellement.

L'EOS R7 est doté d'un capteur de 32,5 Mpx et du système autofocus Dual Pixel de Canon, capable de filmer à une vitesse fulgurante de 30 ips grâce à son obturateur électronique.

Le système autofocus est le même que celui de l'EOS R3, qui offre une excellente détection des sujets : personnes, chiens, chats, oiseaux et véhicules.

Il est également doté d'un système de stabilisation de l'image dans le boîtier, ainsi que d'impressionnantes qualités vidéo. Vous pouvez filmer des vidéos jusqu'à 4K 60 fps sans limite d'enregistrement et il inclut le profil de couleur C-Log 3, pour la première fois sur un capteur APS-C.

Le boîtier du R7 est de taille similaire à celui des R5 et R6, mais a été légèrement allégé. Il conserve sa construction étanche et dispose d'un écran de 3 pouces orientable, idéal pour les prises de vue vidéo.

Canon

L'EOS R10 est conçu pour les créateurs de contenu et présente un facteur de forme plus portable, un prix plus bas et un capteur de 24,4 Mpx.

Il reprend également le système autofocus Dual Pixel avec détection du sujet et peut atteindre une vitesse respectable de 23 ips avec l'obturateur électronique.

L'EOS R10 est également une machine à créer des vidéos. Ce modèle peut lui aussi filmer en interne en 4K à 60 ips, sans limite de 30 minutes. Vous perdrez la stabilisation d'image intégrée et le C-Log, mais il offre toujours un échantillonnage 4:2:2 10 bits.

Les précommandes pour les deux appareils commencent aujourd'hui : Le boîtier du R7 coûte 1 499 $ / 1 349 £ ou 1 899 $ / 1 699 £ avec le nouvel objectif RF-S 18-150 mm f/3.5-6.3 IS STM en kit. La livraison est prévue en juin.

Le boîtier du R10 coûte $979 / £899 ou $1,379 / £1,249 avec l'objectif RF-S 18-150mm en kit. Il est également disponible avec un nouvel objectif en kit plus compact, le RF-S 18-45mm f4.5-6.3 IS STM pour 1 099 $ / 999 £. La livraison du R10 est prévue en juillet.

Écrit par Luke Baker.