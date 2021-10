Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait un certain temps que nous navons pas écrit sur un appareil photo Canon PowerShot - car le marché des appareils photo compacts est en baisse et beaucoup moins de produits de ce type sont commercialisés. La version fin 2021 de Canon sur le PowerShot, dans lappareil photo intelligent PX, est cependant une idée plutôt irréfléchie pour la marque.

Le Canon PowerShot PX est un appareil photo intelligent que vous chargez, placez dans votre maison, puis laissez à son propre appareil afin quil soccupe de "capturer des moments francs". Nous comprenons : cest lidée de Canon davoir un photographe numérique dans votre maison, capable de composer, de capturer et de vous présenter automatiquement les meilleures photos à la fin de chaque semaine.

Mais nous ne comprenons pas du tout non plus : il sagit dun appareil photo qui veille en permanence et qui prend constamment des photos de vous et de tous ceux qui se trouvent dans votre maison. Voudriez-vous vraiment cela ? Cela coûte également 450 £/500 $ , donc cest vraiment cher.

Le PX peut pivoter sur 340 degrés horizontalement et 110 degrés verticalement pour permettre à son objectif qui voit tout de toujours rechercher la prochaine photo, en utilisant la reconnaissance faciale pour verrouiller les sujets et prendre une photo.

Sa batterie rechargeable intégrée le rend portable afin que vous puissiez facilement le ramasser et le placer ailleurs dans votre maison - ou même lemmener à lextérieur - pour diverses compositions différentes. À laide de lapplication Canon, il est également possible de voir la vue en direct de lappareil photo, de sorte que vous pouvez ensuite contrôler manuellement et prendre des photos via le PX sans fil.

Cest donc la vision de PowerShot pour 2021 : un prétendu photographe numérique intelligent. Ce nest pas exactement une idée nouvelle, cependant, car il y a environ une décennie, Sony a dévoilé le Party-Shot, qui pouvait pivoter sur un support et capturer automatiquement via un appareil photo Cyber-shot... et nous navons pas besoin de vous dire comment cela la vie du produit est passée, nest-ce pas ?