(Pocket-lint) - Après avoir taquiné lappareil photo en avril , le Canon EOS R3 a maintenant été officiellement révélé - et cet appareil photo sans miroir conçu pour les tireurs sportifs a une technologie de niveau supérieur dans sa manche.

Lun des plus impressionnants est Eye Control AF, un système de mise au point automatique qui vous permet de faire la mise au point sur un sujet en le regardant simplement dans le viseur.

Lautofocus est un objectif clé pour le R3 - qui, selon Canon, se situe entre les appareils photo reflex numériques EOS 1D X MkIII et EOS R5 - car il comprend également le suivi des yeux, le suivi du visage, la possibilité de suivre les corps des personnes et des animaux, plus - pour la première fois dans un appareil photo EOS - il y a le suivi des véhicules.

Sous le capot, lEOS R3 est doté dun tout nouveau capteur plein format 24,1 mégapixels rétroéclairé (BSI) empilé, associé à la monture dobjectif RF EOS. Via un adaptateur, il est possible dutiliser les objectifs EF de Canon avec un autofocus complet (cest-à-dire les objectifs conçus pour ses systèmes DSLR).

La résolution nest pas aussi ultra-résolue que certains appareils photo, mais cest typique des appareils photo conçus pour la prise de vue sportive. Il permet également une prise de vue ultra-rapide plus pratique, avec une capture en rafale de 30 images par seconde en pleine résolution possible sans que lappareil photo transpire.

La capture vidéo na pas été négligée non plus, avec une capture brute 6K possible - et il ny a pas de limite de temps denregistrement, Canon dépassant la capture maximale de 29 minutes 59 secondes plus long).

Tout nest que vitesse, vitesse, vitesse - avec une mise au point ultra-rapide, un suivi ultra-rapide et une prise de vue en rafale ultra-rapide qui font partie intégrante de cet appareil photo.

Bien sûr, ce nest pas bon marché, avec le prix de départ de 5 879 £ pour le corps uniquement au Royaume-Uni, affirmant fermement que le R3 est vraiment un appareil photo pour les professionnels.

