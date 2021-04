Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest officiel: le Canon EOS R3 `` arrive bientôt , apportant enfin un appareil photo professionnel au système de montage RF sans miroir de la société.

Cependant, il ne sagit que dune annonce de développement de Canon. Il ny a pas de date officielle quant au lancement de la R3 - mais étant donné que cest une année olympique, nous parions que Canon visera une sortie avant les Jeux.

Alors, que pouvez-vous attendre du R3? Il ny a pas encore de spécification complète, mais nous savons que la prise de vue en continu à 30 images par seconde sera possible, ainsi quun nouveau système de mise au point automatique qui peut faire la mise au point en fonction de lendroit où le photographe regarde dans le viseur en suivant son œil. Que diriez-vous de cela pour lavancement technologique?

LEOS R3 sadresse clairement aux photographes professionnels de sports et dévénements, la vitesse étant lobjectif du jeu. Lappareil photo se situe entre le Canon EOS R5 et lEOS 1D X Mark III , ce qui correspond largement à ce dernier en termes de conception, de sorte que les professionnels habitués au système EF DSLR actuel peuvent facilement passer à la configuration sans miroir RF sans aucun scrupule.

Nous ne nous attendrions pas à ce que le R3 soit particulièrement haute résolution, mais se concentre plutôt sur la qualité et la vitesse. Le nombre de mégapixels est actuellement inconnu, mais il est confirmé que le capteur est un tout nouveau plein cadre CMOS BSI empilé avec un processeur Digic X en remorque.

Avant larrivée de lappareil photo, Canon a également fait une déclaration dintention claire avec ses objectifs: les RF 400 mm f / 2,8L IS USM et RF 600 mm f4L IS USM sont désormais officiels - à un prix non négligeable de 12 449,99 £ et 13 409,99 £, respectivement - pour refléter leurs équivalents dobjectifs EF de la série L.

Canon a déclaré à Pocket-lint que ces deux objectifs RF sont optiquement identiques à leurs équivalents EF, mais que "les différences dans lélectronique et les systèmes de stabilisation dimage" font des progrès - y compris un demi-arrêt supplémentaire de stabilisation grâce à une communication accrue entre le boîtier de lappareil photo et lobjectif .

Alors voilà, le Canon EOS R3 arrive bientôt. Compte tenu de sa place dans la gamme de lentreprise, notre estimation serait que le prix pour le corps seul serait de lordre de 7000 £ pour en mettre la main - chaque fois quil sera officiellement lancé sur le marché de toute façon.

Écrit par Mike Lowe.