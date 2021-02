Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque le Canon EOS M50 a été lancé en 2018, nous pensions quil faisait partie des premiers appareils photo sans miroir de la série M de la société à apporter de la crédibilité à la gamme . Le modèle de deuxième génération est maintenant sur le point dêtre lancé.

Eh bien, lancer globalement. Comme le Canon EOS M50 Mark II est déjà disponible à lachat aux États-Unis depuis fin 2020. Mais maintenant, ceux dentre nous au Royaume-Uni, en Europe et en Australie pourront obtenir nos mitaines sur lappareil photo mis à jour.

Bien que ce ne soit en aucun cas un modèle de mise à niveau massive. Le modèle Mark II est équipé du même capteur APS-C de 24,1 mégapixels avec processeur Digic 8 - ce qui est à peine à jour par rapport aux normes actuelles de Canon.

Mais il y a quelques nouvelles fonctionnalités logicielles à bord, cependant, y compris la possibilité de filmer des vidéos verticales - certains dentre eux, des vloggers de médias sociaux - tandis que la mise au point automatique a également été peaufinée. Mais pas par le matériel, car tout est finalement le même, que vous achetiez le modèle de première ou de deuxième génération - vous voudrez peut-être rechercher le premier si le coût est un problème.

Et il y a beaucoup de points positifs à cet appareil photo, comme nous lavons dit dans lexamen du modèle original, tels que lautofocus CMOS Dual Pixel capable, un écran tactile à angle variable pratique et la construction finalement petite et légère.

Lappareil photo sans miroir Canon EOS M50 Mark II sera disponible à partir de la fin du mois de mars, au prix de 589,99 £ pour le boîtier uniquement, ou 699,99 £ avec lobjectif du kit 15,45 mm inclus.

Écrit par Mike Lowe.