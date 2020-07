Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Canon na pas été silencieux à propos de lannonce de son appareil photo EOS R5, dévoilant une version préliminaire en février au sujet de certains des avantages que vous pourriez en attendre.

Maintenant, toutes les informations sont devenues évidentes: lEOS R5 est lappareil photo de premier plan du système sans miroir à monture dobjectif RF de la société, apportant un capteur plein format de 45 mégapixels qui est même capable de capturer une vidéo 8K.

Oui en effet, lEOS R5 est une bête quand il sagit de potentiel. Voici quelques autres points forts des spécifications, car il existe de nombreux points de départ potentiels.

Système de stabilisation interne, fonctionne avec la lentille IS pour un maximum de 8 arrêts de stabilisation

Obturateur mécanique 12 images par seconde (obturateur électronique 20fps)

Introduction du système de mise au point automatique CMOS AF II à deux pixels (0,05 s)

Améliore la détection du visage / des yeux, ajoute la détection des animaux

Sensibilité ISO 100-51 200 (102 400 étendus)

Corps en alliage de magnésium étanche aux intempéries

Viseur électronique de 5,76 m

LCD 3 pouces 2,1 m à angle variable

Double emplacement pour carte (1x SD, 1x CFE)

Il y a de gros points à retenir, en particulier que ce capteur plein format est un énorme 45 mégapixels en matière de résolution. Ce nest pas tout à fait le plus élevé jamais produit par Canon ( il y a le 5DS ), mais la société prétend - en partie à cause du système dobjectif RF, mais aussi de la conception du filtre passe-bas ici - quelle offrira la meilleure fidélité de tous ses caméras. Comme toujours.

Cest également le premier appareil photo à introduire le système de mise au point de deuxième génération, appelé Dual Pixel CMOS AF II, qui non seulement revendique les vitesses les plus rapides du monde (à seulement 0,05 seconde si lobjectif droit est fixé), mais ajoute la détection des animaux - il est capable pour verrouiller les yeux de diverses espèces, y compris les chiens, les chats et les oiseaux (y compris les oiseaux en vol).

Ensuite, il y a le système de stabilisation dimage, qui est une première pour Canon. Il y a un gyroscope dans le corps, qui fonctionne en tandem avec la stabilisation basée sur lobjectif (IS) pour fonctionner comme un système en deux parties, qui, selon Canon, peut se stabiliser jusquà 8 arrêts. Cest une revendication assez immense.

Ailleurs, le R5 a un viseur électronique ultra-résolution, plus un écran tactile LCD à angle variable de 3 pouces.

Deux emplacements pour cartes sont disponibles: un emplacement SD (UHS-II) et un emplacement CompactFlash Express. Ce dernier est essentiel pour lune des autres capacités majeures de la R5: le tournage de vidéos 8K. Oui, cet appareil photo peut capturer le format 33 mégapixels à 30 images par seconde. Ou vous pouvez `` rétrograder en 4K et filmer à 120 images par seconde, ce qui permet une capture au ralenti ultra haute définition. Il semble que Canon ouvre enfin la passerelle à ses capacités vidéo haut de gamme.

Alors, combien avez-vous besoin pour acheter un tel système? Il nest pas bon marché, à 4199,99 £ pour le corps uniquement. Les objectifs RF sont à différents prix et niveaux, y compris un lot de nouvelles optiques également annoncé pour montrer le dévouement de lentreprise à obtenir le système R bien et vraiment décoller.