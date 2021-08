Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le 5 septembre 2018, Canon a annoncé un nouveau produit majeur dans sa gamme : lEOS R sans miroir plein format . Ce faisant, la société japonaise a créé une toute nouvelle gamme dobjectifs : EOS RF.

En 2018, il ny avait que quatre objectifs EOS RF disponibles, mais depuis, la gamme sest considérablement élargie. Tous les objectifs de cette gamme sont conçus pour couvrir la taille du capteur plein format du R - chacun a un diamètre de 54 mm et une monture RF à 12 broches - mais ne confondez pas la série dappareils photo EOS M, qui ont des tailles de capteur APS-C plus petites et utilisent Objectifs EF-M.

Contrairement aux objectifs EF plein format, tels quils sont utilisés dans les appareils photo reflex numériques Canon, les objectifs RF de la société sont conçus pour prendre en charge la distance arrière plus courte de 20 mm du système sans miroir EOS R. Cela ouvre de nouvelles possibilités de résolution dimagerie et de résolution à une échelle plus petite que les équivalents DSLR. Mais ils viennent avec des prix demandés souvent considérables.

Voici la gamme actuelle dobjectifs EOS RF au moment de la rédaction :

RF 50 mm f/1.2L USM

RF 50 mm f/1.8 STM

RF 85 mm f/1.2L USM

RF 85 mm f/1.2L USM DS

RF 800mm f/11 STM

RF 600mm f/11 IS STM

RF 70-200 mm f/4L IS USM

RF 70-200 mm f/2.8L IS USM

RF 24-105 mm f/4L IS USM

RF 28-70 mm f/2L USM

RF 15-35 mm f/2.8L IS USM

RF 35 mm f/1.8 Macro IS STM

Il y a beaucoup dacronymes parmi cela, alors voici ce quils signifient :

USM = Moteur Ultra Silencieux Comme son nom lindique, cest idéal pour une mise au point silencieuse et/ou une opération de zoom

STM = Moteur pas à pas Invariablement plus bruyant que lUSM plus cher, comme ci-dessus

IS = stabilisation dimage Lefficacité varie selon lobjectif

DS = Lissage de défocalisation Un revêtement dobjectif pour les objectifs de portrait, qui adoucit davantage le bokeh

L = Luxe Les objectifs Canon blancs, avec une qualité optique supérieure



Au Royaume-Uni et en Europe, lEOS R nest livré quavec un adaptateur dobjectif EF inclus dans la boîte. Lespoir de Canon ici est que les clients DSLR existants seront ravis que tous ses objectifs EF et EF-S existants soient compatibles dès le départ .

Cependant, nous le lisons comme un virage de confiance : si les nouveaux objectifs RF sont si géniaux, alors pourquoi ne pas simplement offrir la possibilité dinclure ladaptateur ou non ? Il peut cependant être acheté séparément, ce qui est tout aussi déroutant (qui en aura besoin de deux ?).

Lautre considération avec RF est quil est lancé vers le haut de gamme; Canon propose déjà une gamme sans miroir, lEOS M, conçue pour le marché grand public et il ny a pas de croisement entre les deux. Sans miroir ne signifie pas compatibilité directe : EF-M ne fonctionnera pas avec RF et aucun adaptateur nest disponible.

La grande question, vraiment, est ce que lEOS R signifiait pour lavenir de Canon ? En 2018, alors que la gamme dobjectifs EF avait 31 ans dexistence, la société japonaise tenait à montrer son soutien continu - en lançant même les objectifs 400 mm f/2.8 et 600 mm f/4 les plus légers au monde pour monture EF. Mais ce nétait guère plus quun geste, vraiment, à partir de 2020, Canon a mis un terme aux objectifs EF, confirmant que son marché sans miroir est sa seule intention future.

