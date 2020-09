Blink révèle de toutes nouvelles caméras intérieures et extérieures sans fil avec une autonomie de deux ans

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Blink, propriété dAmazon, a révélé ses dernières caméras de sécurité pour la maison - ce sont des unités sans fil qui offrent deux ans dautonomie sur deux piles AA. Il existe une caméra pour une utilisation en intérieur ainsi quune version extérieure résistante aux intempéries.

Blink Outdoor et Blink Indoor offrent tous deux une vidéo Full HD et rejoignent le Blink Mini filaire et le double Blink XT2 intérieur / extérieur de la gamme qui utilise également des piles AA. Il existe clairement une stratégie pour que Blink continue à utiliser des piles remplaçables plutôt que des piles rechargeables, tandis que Ring, appartenant également à Amazon, propose des piles rechargeables.

squirrel_widget_340392

Les deux nouvelles caméras sortiront aux États-Unis le 16 septembre, mais sont maintenant disponibles en précommande. Amazon propose de nombreuses offres groupées si vous souhaitez plus dun appareil photo. Blink Outdoor et Indoor sera également disponible "dans certains pays européens prochainement" - cela inclut probablement le Royaume-Uni.

Blink a également annoncé un pack dextension de batterie - qui double la durée de vie de la batterie de lappareil photo jusquà quatre ans.

squirrel_widget_340393

Les caméras fonctionnent avec lapplication Blink Home Monitor afin que vous puissiez voir une vue en direct, recevoir des alertes de mouvement et utiliser laudio bidirectionnel. Semblable à Ring, vous pouvez également créer des zones personnalisées pour réduire les alertes erronées et marquer les «zones de confidentialité» qui ne sont pas enregistrées. Naturellement, ils sont également compatibles avec Alexa et ils fonctionneront avec Echo Show et Fire TV.

Il existe maintenant deux options de stockage pour les clips vidéo - vous pouvez obtenir un stockage dans le cloud pour 3 $ par mois ou utiliser un module de synchronisation 2 et un stockage USB vendus séparément afin de pouvoir conserver les choses localement.

Écrit par Dan Grabham.