Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les artistes de Design Crowd ont été mis au défi dutiliser leurs compétences en Photoshopping pour placer les personnages de Star Wars dans de nouveaux lieux, situations et délais inattendus. Les résultats sont presque certainement amusants.

"Les personnages de Star Wars dans des endroits inattendus" est lun des nombreux concours fantastiques organisés par Design Crowd . Avec des soumissions de toutes sortes dartistes talentueux, vous verrez forcément des vues hilarantes de vos personnages préférés. Nous avons rassemblé certains de nos favoris, mais assurez-vous de consulter les différentes galeries pour en voir plus.

Ewok prend du café

Imaginez que vous vous rendez au drive-in pour prendre un café frais le matin et que ce petit gars se penche par la fenêtre avec votre boisson.

Les Ewoks samusent clairement à se déplacer dans un environnement beaucoup plus urbain quils nen ont lhabitude.

Chewbacca le voyageur du temps

Imaginez un monde où Chewbacca a non seulement voyagé dans lespace mais aussi dans le temps afin de combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Larme secrète de larmée et une arme à fourrure en plus.

Nien Nunb livre le courrier

Nien Nunb était un trafiquant darmes et un contrebandier qui a ensuite aidé les Aldéraniens. Il a également volé en tant que copilote du général Lando Calrissian à bord du Millennium Falcon pendant la bataille dEndor.

Mais maintenant, il est tombé dans des moments plus difficiles et on le voit ici en train de livrer le courrier. Certainement une profession plus paisible au moins.

C-3PO est magnifique dans une robe

Le droïde doré préféré de tous, C-3PO, se tourne ici vers une nouvelle vie de mannequin. Nous devons admettre quil a fière allure dans une robe.

Lamiral Ackbar sur le mauvais pont

Dans un croisement amusant, lamiral Ackbar est considéré comme un capitaine à propos dun navire de Starfleet. Combien de fans de Star Trek et Star Wars seraient perplexes ou agacés par cela ?

Storm Trooper à larrêt de bus

Ce Storm Trooper solitaire a lair assez malheureux davoir à attendre avec le public pour prendre un bus.

Il est prêt à passer à laction, mais on se demande où il garde sa monnaie pour payer la course.

Le président John F. Kennedy et son épouse Jacqueline

Nous nous demandons ce qui serait arrivé aux États-Unis si le président John F. Kennedy avait été un Wookie au lieu dun simple être humain.

Bien sûr, les gens ont peut-être eu du mal à comprendre son manifeste, mais regardez ce visage. Comment ne pas lélire ?

Skywalker le cogneur

Nous ne sommes pas sûrs quun Jedi serait autorisé à jouer au baseball. Après tout, il pouvait utiliser la force pour manipuler le ballon et tricher pour la victoire.

Un sabre laser ne serait probablement pas non plus un bon choix pour une chauve-souris.

Promeneur de chien

Marre de ne pouvoir rien toucher, ce Storm Trooper a abandonné son arme et a plutôt mis la main sur la promenade du chien. Vu létat du gang en tête, il semble que les choses se passent bien dans le nouveau métier.